Robert Redford patrimonio, un'eredità multimilionaria da dividere

Il mondo del cinema è in lutto per la morte di Robert Redford , scomparso il 16 settembre 2025 all'età di 89 anni. Oltre alla sua eredità artistica, molti si chiedono che ne sarà della sua fortuna e a chi spetterà la sua eredità. Secondo il sito specializzato Celebrity Networth, il patrimonio di Robert Redford ammonta a 200 milioni di dollari . Questa cifra deriva non solo dai suoi guadagni come attore, regista e produttore, ma anche dai suoi investimenti immobiliari, dalle proprietà che ha acquistato e venduto e dal suo marchio personale legato al Sundance Institute.

Il patrimonio e le proprietà di Robert Redford

Sebbene Redford non sia stato uno degli attori più pagati nella storia del cinema, film dopo film ha comunque accumulato una fortuna considerevole che ha deciso di investire nel mattone. La star ha infatti investito i suoi risparmi principalmente in terreni nello stato dello Utah, dove ha acquistato diverse migliaia di acri nella zona di Sundance. Redford ha scoperto questa enclave mentre guidava la sua motocicletta dalla sua casa in California: particolarmente colpito, ha deciso di acquistare quasi un acro da alcuni agricoltori per 500 dollari nel 1961. Con l'aumentare dei guadagni al botteghino, il numero delle sue proprietà è aumentato. Infatti, quando la zona è cominciata ad aumentare di valore, attirando persone più abbienti, l'attore ha acquistato altri 1.200 ettari alla fine degli anni '60. Ha creato il Sundance Mountain Resort, una piccola stazione sciistica che è diventata una delle più redditizie del Paese negli anni '80, con la costruzione di 95 chalet e, poco dopo, di altre 200 case private. Nel 2020, Redford ha deciso di vendere il comprensorio sciistico a Broadreach Capital Partners e Cedar Capital Partners per una cifra esorbitante, ma la somma non è stata resa pubblica su richiesta dell'attore. La vendita includeva tutti i beni, compresi gli edifici del resort, gli impianti di risalita, i ristoranti e gli spazi per eventi. Il complesso ha continuato a ospitare l'annuale Sundance Film Festival, il più importante festival cinematografico indipendente degli Stati Uniti. Nel corso della sua vita, l'attore e regista ha investito in diverse proprietà che alla fine ha messo in vendita. Nel 2018 ha venduto una casa di 10 acri nella Napa Valley per 7,5 milioni di dollari e l'anno scorso la sua villa a Tiburon, in California, è stata messa in vendita per 4,1 milioni di dollari. L'attore e la sua seconda moglie, l'artista tedesca Sibylle Szaggars, sposata ad Amburgo nel 2009, hanno spiegato di non trascorrere molto tempo in quelle proprietà. Negli ultimi anni la coppia si era stabilita per gran parte dell'anno nel loro ranch a Santa Fe, nel New Mexico, dove Sibylle ha la sua galleria.

Moglie e figli, chi sono gli eredi di Robert Redford

Si prevede che l'eredità di Robert Redford passerà alle sue due figlie sopravvissute, Shauna (64) e Amy (54), così come ai suoi sette nipoti, inclusi quelli di suo figlio James, morto all'età di 58 anni nel 2020 per un cancro al fegato. L'attore (dall'ex moglie Lola) aveva avuto anche un altro figlio, il suo primogenito di nome Scott Anthony, morto a cinque mesi nel 1959 a causa della sindrome della morte improvvisa del lattante. Secondo la stampa americana, la moglie Sibylle riceverà le proprietà principali in cui viveva la coppia e una percentuale del denaro contante.