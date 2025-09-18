Melania Trump, l'abito giallo fa scalpore ma nasconde un messaggio importante

Melania Trump colpisce ancora. Nella sua recente visita col marito Donald Trump nel Regno Unito ha optato per un giallo acceso che non è di certo passato inosservato. Con il suo look per la cena di gala con Re Carlo, Camilla, William e Kate Middleton, la First Lady americana ha fatto una dichiarazione audace. Un abito giallo di Carolina Herrera, stretto in vita da una cintura lilla, l'ha subito messa al centro dell'attenzione. Mentre i reali optano per toni più sobri e tradizionali in tali occasioni, Lady Trump ha sfoggiato un abito moderno e di grande impatto visivo. La 55enne ha completato il suo look con vistosi orecchini smeraldo ed eleganti tacchi Manolo Blanhik. La scelta del colore yellow ha suscitato grande scalpore ma per Melania si è trattato di una dichiarazione di stile oltre che un atto di comunicazione non verbale.

Perché Melania Trump si è vestita di giallo alla cena con i reali inglesi

Nota per essere una donna di poche parole, Melania Trump lascia spesso che sia il suo guardaroba a parlare per lei. Il suo abito giallo sgargiante simboleggia potere, sicurezza e presenza scenica, senza ricorrere ai tradizionali codici di abbigliamento reali. Questa scelta, pur rispettando il protocollo formale di un abito da sera, ha dimostrato che Melania ha osato infrangere la regola non scritta che regola i colori in presenza della royal family. Per molte, presentarsi al cospetto della famiglia reale è sinonimo di estrema sobrietà. Questo non significa che i colori vivaci siano proibiti, ma poche donne osano farlo. E Melania ha osato. La vestibilità del capo è stata impeccabile e lo spacco laterale della gonna, ricavato a metà coscia, ha facilitato i movimenti e ha aggiunto un tocco di audacia in più.

Il messaggio nascosto dietro l'abito giallo della moglie di Trump

Tanti sui social hanno espresso disappunto per l'abito giallo di Melania Trump. Ma l'esperta di stile Marian Kwei ha spiegato alla BBC che "la scelta di una tonalità così audace e di una tavolozza di colori contrastanti esprime chiaramente il modus operandi di Trump, che continuerà a fare le cose a modo suo". Proprio come Melania con i suoi outfit divisivi.