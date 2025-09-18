Bjorn Borg: "Loredana Berté mi salvò la vita. Voleva un figlio, depositai il seme ma poi..."

Bjorn Borg salvo grazie a Loredana Bertè. Il campione di tennis svedese ha raccontato il momento più buio della sua esistenza. Era il 1989, a Milano, e Borg era sprofondato in un vortice di droghe, farmaci e relazioni sbagliate. A salvarlo fu la cantante, sua moglie all'epoca, che non esitò a intervenire chiamando i soccorsi. "Nel 1982 ho provato la polvere bianca. Poi ho aggiunto alcol e medicinali. - ha esordito in un'intervista a La Repubblica - E giù cocktail. Lì è iniziata la mia caduta: mi trascinavo nei night, mi stordivo con feste e festini, perché tornare a casa? Ero depresso, avevo attacchi di panico, divorziai (dalla prima moglia, la tennista rumena Mariana Simionescu, ndr), mi misi con Jannike Bjorling, nacque Robin, ma non ero un padre all'altezza. E soprattutto avevo paura di stare solo, sovrapponevo le relazioni, se non avevo compagnia me la procuravo. Conobbi Loredana Bertè a Ibiza, mi trasferii a Milano, ma per me che lottavo contro droghe e farmaci quella città fu un disastro. Però non è vero che nell'89 il mio fu un tentativo di suicidio. Ero solo sfinito, stanco di vivere in quel modo, era un grido d'aiuto".
Quando Loredana Bertè ha salvato la vita di Bjorn Borg
"A Loredana Bertè devo la vita - ha assicurato Bjorn Borg - Mi trovò a letto incosciente, chiamò l'autoambulanza, all'ospedale mi fecero una lavanda gastrica. Frequentavo persone sbagliate, accettavo passivamente tutto, ero in un groviglio. Loredana che era diventata mia moglie voleva un figlio, era comprensibile, aveva sei anni più di me, arrivai a depositare un campione di sperma per l'inseminazione. Ma per salvarmi dovevo fuggire da lei e da quell'ambiente. Mi trasferii a Londra e ripresi ad allenarmi. Quando mi sono risposato, lei mi ha denunciato per bigamia e la sua accusa mi ha impedito di tornare in Italia. E comunque a Milano non ci ho voluto più mettere piede".