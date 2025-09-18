Bjorn Borg: "Loredana Berté mi salvò la vita. Voleva un figlio, depositai il seme ma poi..."

Bjorn Borg salvo grazie a Loredana Bertè. Il campione di tennis svedese ha raccontato il momento più buio della sua esistenza. Era il 1989, a Milano, e Borg era sprofondato in un vortice di droghe, farmaci e relazioni sbagliate. A salvarlo fu la cantante, sua moglie all'epoca, che non esitò a intervenire chiamando i soccorsi. "Nel 1982 ho provato la polvere bianca. Poi ho aggiunto alcol e medicinali. - ha esordito in un'intervista a La Repubblica - E giù cocktail. Lì è iniziata la mia caduta: mi trascinavo nei night, mi stordivo con feste e festini, perché tornare a casa? Ero depresso, avevo attacchi di panico, divorziai (dalla prima moglia, la tennista rumena Mariana Simionescu, ndr), mi misi con Jannike Bjorling, nacque Robin, ma non ero un padre all'altezza. E soprattutto avevo paura di stare solo, sovrapponevo le relazioni, se non avevo compagnia me la procuravo. Conobbi Loredana Bertè a Ibiza, mi trasferii a Milano, ma per me che lottavo contro droghe e farmaci quella città fu un disastro. Però non è vero che nell'89 il mio fu un tentativo di suicidio. Ero solo sfinito, stanco di vivere in quel modo, era un grido d'aiuto".