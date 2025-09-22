Jovanotti e Tiziano Ferro cantano insieme ad un matrimonio, ospiti scatenati

Jovanotti e Tiziano Ferro sono stati i protagonisti di un duetto inedito durante un matrimonio in Toscana. Un'esibizione tanto improvvisata quanto coinvolgente quella dei due artisti che davanti agli ospiti hanno cantato alcuni dei loro successi più noti, come Penso positivo, Ragazzo fortunato, Xdono, Sere nere, coinvolgendo tutti in un'atmosfera che ha dato modo di seguirli in uno show collettivo finito sui social. E diventato, ovviamente, virale. Gli sposi erano Martina ed Emiliano, collaboratore storico dei due artisti. Grazie a una delega del sindaco, Jovanotti ha anche potuto celebrare le nozze con rito civile.

Jovanotti e Tiziano Ferro insieme

Per Jovanotti e Tiziano Ferro non è la prima volta insieme. Nel 2020 hanno registrato la canzone Balla per me, estratto di Accetto miracoli, album del cantautore di Latina. Attualmente i due stanno vivendo, musicalmente parlando, due momenti molto diversi. Ferro è appena tornato sulla scena con il nuovo singolo Cuore rotto, ha già fatto registrare il tutto esaurito per il suo prossimo tour negli stadi e si vocifera di una sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Jovanotti, invece, si gode un periodo di pausa dopo il successo dei suoi live nei palazzetti, in attesa di annunciare le novità previste per il 2026. Intanto vederli insieme sui social ha entusiasmato, e non poco, tutti i fan.