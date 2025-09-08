Festival di Sanremo 2026, cantanti in gara: duetti clamorosi. La lista che fa sognare 

Dopo aver sciolto i nodi della questione tra Rai e Comune sul futuro del Festival di Sanremo si lavora al cast dei cantanti in gara. Anche per il 2026 l'arduo compito è affidato a Carlo Conti, tornato ad indossare i panni di direttore artistico e conduttore della kermesse musicale dopo la lunga gestione di Amadeus. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da All Music, ci saranno sul palco dell'Ariston grandi ritorni, duetti sorprendenti e artisti pronti finalmente a mettersi in gioco in un contesto del genere. Come ad esempio Tiziano Ferro, che sarebbe intenzionato a gareggiare a Sanremo per la prima volta nella sua carriera. Pare che il cantautore voglia duettare con Madame, che ha già partecipato al Festival due volte. Altro duetto interessante in lizza sarebbe quello tra Fedez e Marco Masini, che quest'anno hanno emozionato tutti con la cover di Bella stronza. I due, in grande sintonia, sarebbero pronti a fare il bis. Altro duetto possibile sarebbe quello tra LDA e Aka 7even, uniti dall’esperienza ad Amici di Maria De Filippi e da una solida amicizia.