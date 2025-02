Fedez a Sanremo con "Bella stronza", i retroscena sulla reazione di Chiara Ferragni  

Fedez canta a Sanremo: come ha reagito Chiara Ferragni?

La domanda che molti si sono posti è legata alla reazione dell'ex moglie Chiara Ferragni e fioccano le indiscrezioni. Ferrani è tornata da poco da un viaggio di lavoro a Dubai ed ha trovato in casa dei fiori e dei bigliettini: regalo dei figli per San Valentino. Secondo i ben informati, non avrebbe visto la puntata di Sanremo dedicata alle cover e quindi si sarebbe persa, per scelta, l'esibizione della coppia Fedez-Masini. Se sul mittente dei fiori non vi è certezza (i figli? Il fidanzato Trochetti Provera?) i biglietti dei bambini sono stati pubblicati da Chiara. E forse, mentre l'ex marito quasi in lacrime sembrava cantare tutta la sua devastazione per un amore finito male (non con lei), è stata questa l'unica cosa che l'ha resa davvero felice.