Il segreto della donna più vecchia del mondo: a 117 anni con il microbiota di un'adolescente  

Svelato il segreto della donna più vecchia del mondo. Maria Branyas è morta nel 2024 all'età di 117 anni. Uno studio che ha analizzato campioni di sangue, urina, saliva e feci (donati dalla stessa donna alla scienza) ha rivelato che la sua età biologica era di 94 anni. Nata a San Francisco nel 1907 ma cresciuta in Spagna, Maria ha assistito ad alcuni dei più grandi eventi del XX secolo. La pandemia influenzale del 1918, la guerra civile spagnola, la Seconda Guerra Mondiale e lo sbarco sulla Luna, solo per citarne alcuni. Ha lavorato come infermiera ed è sopravvissuta al Covid-19 nel 2020. Durante tutti questi anni, ha dovuto dire addio al marito, ai fratelli, ai genitori e persino al figlio. E nei suoi ultimi anni, diversi scienziati hanno raccolto campioni per scoprire le chiavi della sua longevità.

Le chiavi della longevità di Maria Branyas

I risultati della ricerca, che ha coinvolto oltre 40 scienziati provenienti da Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, sono stati pubblicati su Cell Reports Medicine come "una nuova prospettiva sulla biologia dell'invecchiamento umano, che suggerisce biomarcatori di un invecchiamento sano e potenziali strategie per aumentare l'aspettativa di vita". Il direttore di questo lavoro è stato Manuel Esteller, ricercatore presso il Josep Carreras Leukemia Research Institute. Lo studio condotto su Maria Branyas dimostra che ha vissuto fino a 117 anni in buona salute e senza alcuna malattia. Ciò ha dimostrato che la vecchiaia non è sinonimo di malattia, perché il suo genoma ha fatto sì che le sue cellule rimanessero giovani, con un'età biologica inferiore di 23 anni. Bassi livelli di infiammazione, cellule T immunitarie tipiche dei giovani, buona capacità di rimozione dei rifiuti cellulari, livelli ottimali di colesterolo... Tutti questi fattori, secondo i ricercatori, probabilmente sono stati decisivi per aiutarla a superare il Covid senza complicazioni a 113 anni. Il suo genoma, ereditato dai genitori, era privilegiato, con diverse varianti che favorivano una buona salute. Si tratta infatti di una variante rara che, secondo alcuni studi, aumenta la longevità e favorisce la riparazione del DNA.

Le abitudini della donna più vecchia del mondo

Come ha fatto Maria Branyas a vivere così a lungo? Una volta la diretta interessata disse che il suo segreto era mangiare uno yogurt al giorno. In realtà non esiste una routine o un'alimentazione specifica che può essere considerata il segreto della longevità. La cosa principale, sottolineano i ricercatori, è che godeva di una biologia assolutamente straordinaria che le ha risparmiato ogni tipo di problema di salute, cosa che non si può scegliere di avere. "Aveva un genoma molto buono, che la proteggeva da molte malattie: cardiache, neurologiche, metaboliche... Un secondo fattore è che aveva batteri nell'intestino che le davano una grande resistenza all'infiammazione, prevenendo così i processi infiammatori cronici", ha detto il dottor Esteller. Secondo lo studio, non è possibile determinare alcun tipo di abitudine che favorisca l'allungamento dell'aspettativa di vita al livello che Branyas è riuscito a raggiungere, anche se esistono delle routine che possono aiutare, come seguire una dieta sana, mantenere una buona vita sociale (come insegnano anche Tom Cruise e Brad Pitt) e stare lontano da sostanze tossiche come tabacco o alcol.