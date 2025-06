Svelato il segreto di Tom Cruise e Brad Pitt per apparire più giovani che mai

Insieme hanno più di 120 anni ma Tom Cruise e Brad Pitt rimangono (quasi) come erano agli esordi. Gli attori si sono incontrati di nuovo, dopo 24 anni, alla première europea del film F1 a Leicester Square (Londra). La reunion ha fatto molto parlare e, naturalmente, ha riacceso il dibattito sulla longevità. La Dottoressa Tanya Álvarez della Zem Wellness Clinic di Altea, esperta in longevità, genetica e medicina rigenerativa, assicura che per raggiungere i 61 e i 62 anni, come Brad e Tom "l'equilibrio tra corpo, mente e ambiente è fondamentale. Oltre a vivere più a lungo, si tratta di viverli con vitalità, lucidità e vero benessere". E ha rivelato alcuni pilastri essenziali per raggiungere questo obiettivo.