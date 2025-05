Tom Cruise, le 4 abitudini alimentari per avere un aspetto fantastico a 60 anni

Tom Cruise è famoso per le sue acrobazie spericolate e la sua instancabile energia sul set. Ma come fa a mantenersi così in forma e giovane a 62 anni? Il divo di Hollywood segue da tempo una dieta sana e non rinuncia all'attività fisica. Nel suo piano alimentare non mancano mai pesce bianco, pollo, albumi, verdure, mirtilli e noci. L'ex marito di Nicole Kidman e Katie Holmes segue inoltre quattro specifiche abitudini alimentari che lo hanno reso quello che è e che sono facilmente replicabili da tutti.

1. Mangia cibi alla griglia

Un elemento chiave della dieta di Tom Cruise è la sua preferenza per i cibi cotti a basse temperature, generalmente alla griglia. Questo metodo, noto per preservare i nutrienti e migliorare il sapore, aiuta anche a mantenere il cibo umido. Tom ritiene che questo approccio aumenti il ​​valore nutrizionale dei suoi pasti, aiutandolo a mantenere la sua straordinaria energia e salute a 62 anni. Assolutamente banditi i cibi fritti, che possono causare infiammazione cronica dei tessuti e accelerare l'invecchiamento. Studi recenti confermano che una delle migliori abitudini alimentari per le persone over 50 è quella di consumare cibi antinfiammatori, come salmone, cioccolato fondente, avena (di cui è ghiotto David Beckham), mirtilli, zenzero, barbabietole, broccoli, olio d'oliva, pomodori e spinaci. Tutti alimenti che ovviamente Cruise mangia abitudinariamente.

2. Niente zucchero, niente ansia

Tom Cruise evita rigorosamente snack zuccherati come cioccolato o patatine. Preferisce la frutta fresca, che a suo dire lo aiuta a gestire l'ansia. Un reportage di Eat This, Not That! rivela che lo zucchero può accelerare l'invecchiamento causando infiammazione e danneggiando collagene ed elastina. Un consumo eccessivo di zucchero può far apparire la pelle più vecchia.

3. Niente carboidrati

Negli ultimi anni Tom Cruise ha deciso di eliminare i carboidrati dalla sua dieta. Se un tempo si definiva "il re della carbonara", ora preferisce non portare mai a tavola pasta, pane e altri prodotti raffinati. Cruise include una varietà di integratori vitaminici e minerali nella sua routine quotidiana. Questi integratori gli permettono di colmare eventuali carenze nutrizionali, permettendogli di eseguire acrobazie impegnative senza compromettere la sua salute.

4. Tanti spuntini salutari

Tom Cruise evita i pasti tradizionali e preferisce fare 15 spuntini durante il giorno. Invece di tre pasti abbondanti, sceglie piccole porzioni distribuite uniformemente durante la giornata, preparate dal suo chef personale. Quando mangia fuori, Tom opta per pesce bianco e verdure al vapore, senza burro, salsa o olio. E, naturalmente, si tiene ben alla larga dalle bevande alcoliche.