La colazione di Beckham con due soli ingredienti che contrastano il colesterolo

David Beckham ha appena compiuto 50 anni ma è più in forma che mai. Tiene molto alla sua alimentazione e pratica regolarmente sport. Ora l'ex calciatore ha svelato la sua semplice colazione a soli due ingredienti, che aiuta ad abbassare il colesterolo, ed è qualcosa che tutti possiamo facilmente preparare a casa. Di recente, Beckham ha rivelato come inizia la giornata con sua figlia Harper, avuta tredici anni fa dalla moglie Victoria: "Faccio colazione con mia figlia ogni mattina prima di accompagnarla a scuola. Lei prende un bagel con formaggio cremoso e cetriolo, mentre io prendo avena e frutti di bosco ". L'avena è un superfood ricco di fibre ed è stato dimostrato che contribuisce ad abbassare il colesterolo, migliorando la salute del cuore e favorendo la gestione del peso. L'avena contiene beta-glucani, una fibra solubile efficace nel ridurre i livelli di glucosio e colesterolo nel sangue. Questa riduzione può contribuire a minimizzare il rischio di malattie cardiache e diabete. Esistono molti modi per includere l'avena nella dieta, ma per Beckham il suo preferito è il porridge , molto amato anche da Kate Middleton.

A colazione David Beckham mangia porridge

Il porridge di avena è una zuppa cremosa a base di fiocchi d'avena cotti in acqua o latte, che può essere servita calda o fredda e può essere personalizzata con diversi ingredienti per renderla dolce o salata. Nota fonte di carboidrati a digestione molto lenta, e particolarmente ricco di vitamine, proteine, ferro e sali minerali, il porridge si prepara in pochi minuti ma infonde una sensazione di stomaco pieno che può durare ore, aiutando a evitare snack e merendine a metà mattina. Grazie alle sue proprietà nutritive, il porridge aiuta tra l’altro a mantenere bassi i livelli di colesterolo e a sentirsi energetici più a lungo. Per questo viene consigliato in particolare a chi fa sport, come appunto Beckham.

I benefici dei frutti di bosco

David Beckham preferisce arricchire il suo porridge d'avena con dei frutti di bosco, che sono gustosi e sani da mangiare, grazie al loro profilo nutrizionale ricco. Sono, inoltre, ricchi di antiossidanti che aiutano a gestire i radicali liberi nell'organismo. Lamponi, more, mirtilli e mirtilli rossi, sono particolarmente ricchi di polifenoli, che migliorano la salute digestiva, le funzioni cognitive e offrire protezione contro le malattie cardiache, il diabete di tipo 2 e alcune forme di cancro.