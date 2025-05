Il grande segreto di Beckham per avere un fisico invidiabile a 50 anni

David Beckham compie 50 anni e sfoggia ancora un fisico invidiabile. La sua esperienza come professionista non solo gli ha fornito solide basi, ma gli ha anche fatto comprendere l'importanza di mantenere una routine costante di allenamento e cura di sé. Il suo segreto risiede in esercizi semplici ma efficaci, basati sulla calistenia. Secondo quanto lui stesso ha dichiarato in alcune interviste, il suo allenamento si concentra su due esercizi chiave: flessioni e trazioni. Anche se è vero che all'inizio per lui era una cosa piuttosto difficile, col tempo è riuscito a padroneggiarla e i risultati sono impressionanti. Il suo personal trainer, Bobby Rich, non ha nascosto sui social di quanto sia orgoglioso del suo cliente, sottolineando la sua disciplina e la sua etica del lavoro, che applica anche a ognuno dei suoi allenamenti. Fanno parte della routine anche esercizi di forza come military press, squat, stacchi da terra con bilanciere e sessioni di crossfit. Il marito di Victoria Beckham ha apertamente confessato che questi esercizi non hanno migliorato solo il suo aspetto fisico, ma anche la sua salute in generale, aiutandolo ad alleviare il mal di schiena di cui soffriva fin da quando giocava a calcio.