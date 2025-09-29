Sgarbi torna a farsi vedere, le prime immagini dopo la depressione: ecco cosa ha fatto e come sta

Vittorio Sgarbi è riapparso un pubblico dopo una lunga assenza, dovuta ad alcuni seri problemi di salute che l'hanno portato al ricovero in ospedale e a una forte depressione. È stato lo stesso critico d'arte e uomo politico a pubblicare, su Instagram, alcune foto che lo ritraggono nell'atto di votare in un seggio di San Severino Marche, dove risiede dal 2017, in occasione delle elezioni regionali nelle Marche di questi giorni.