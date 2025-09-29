Sgarbi torna a farsi vedere, le prime immagini dopo la depressione: ecco cosa ha fatto e come sta

Vittorio Sgarbi è riapparso un pubblico dopo una lunga assenza, dovuta ad alcuni seri problemi di salute che l'hanno portato al ricovero in ospedale e a una forte depressione. È stato lo stesso critico d'arte e uomo politico a pubblicare, su Instagram, alcune foto che lo ritraggono nell'atto di votare in un seggio di San Severino Marche, dove risiede dal 2017, in occasione delle elezioni regionali nelle Marche di questi giorni.
La richiesta della figlia
La mossa non sembra causale dal momento che recentemente la figlia Evelina ha fatto richiesta per nominare un amministratore di sostegno del patrimonio di Sgarbi, ritenuto evidentemente dalla donna non più presente a se stesso. "Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l'appassionata sindaca Rosa Piermattei", ha scritto il critico d'arte sui social, a corredo delle foto. Nelle immagini Sgarbi, che ha 73 anni, appare in buona forma, senza occhiali e intento, oltre che nel voto, anche nell'ammirazione di alcuni quadri del palazzo Comunale di San Severino Marche.