Alexandra Ianculescu su Onlyfans dopo il pattinaggio: "Ora guadagno tanti soldi..."

Dallo sport agonistico alle foto su Instagram fino a Onlyfans: Alexandra Ianculescu, 34enne ex pattinatrice sul ghiaccio romena con passaporto canadese e residente a Calgary, ha fatto la sua scelta dopo l'addio all'attività nel 2021. Dopo aver tentato senza successo con il ciclismo, ha capito che per guadagnarsi la pagnotta era meglio aprire un profilo su Onlyfans: "Nel 2021 ho deciso di aprire questo account perché continuavo a ricevere un'enorme quantità di 'mi piace' sulle foto dei bikini (su Instagram, n.d.r.) e le persone mi suggerivano di venderle su questa piattaforma - ha raccontato Ianculescu in un post su Instagram - pensavo fosse una battuta. Non volevo essere vista come una famosa perché vendo foto di bikini, considerando che ho lavorato così duramente come atleta, ho lavorato duro per la mia istruzione, parlo più lingue e amo davvero l'immagine di me stessa che ho creato".