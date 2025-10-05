Alexandra Ianculescu su Onlyfans dopo il pattinaggio: "Ora guadagno tanti soldi..."

Dallo sport agonistico alle foto su Instagram fino a Onlyfans: Alexandra Ianculescu, 34enne ex pattinatrice sul ghiaccio romena con passaporto canadese e residente a Calgary, ha fatto la sua scelta dopo l'addio all'attività nel 2021. Dopo aver tentato senza successo con il ciclismo, ha capito che per guadagnarsi la pagnotta era meglio aprire un profilo su Onlyfans: "Nel 2021 ho deciso di aprire questo account perché continuavo a ricevere un'enorme quantità di 'mi piace' sulle foto dei bikini (su Instagram, n.d.r.) e le persone mi suggerivano di venderle su questa piattaforma - ha raccontato Ianculescu in un post su Instagram - pensavo fosse una battuta. Non volevo essere vista come una famosa perché vendo foto di bikini, considerando che ho lavorato così duramente come atleta, ho lavorato duro per la mia istruzione, parlo più lingue e amo davvero l'immagine di me stessa che ho creato".
La scelta di Ianculescu
L'ex atleta, che ha partecipato alle Olimpiadi invernali del 2018, continua il suo racconto sincero: "Dopo aver visto il guadagno del mio primo mese su Onlyfans, ha cambiato totalmente la mia vita in meglio. Ora mi piace allenarmi a tempo pieno, mi permette di comprare l'attrezzatura di cui ho bisogno, le moto dei miei sogni, risparmiando per altri obiettivi della vita, e potermela godere in modo da non dover sacrificare la mia vita atletica per fare tre lavori part time come facevo nel passato, mentre inseguivo il sogno olimpico. Mi importava di quello che pensava la gente, ma poi ho capito che le loro opinioni non mi pagano le bollette. Continuerò a fare come voglio perché mi piace come sono davvero a mio agio col mio corpo e come ho imparato ad amarmi in ogni modo". Ianculescu, nella sua carriera di pattinaggio su ghiaccio, ha gareggiato dapprima con la nazionale canadese, fino al 2016, nella velocità (500 e 1.000 metri), poi ha iniziato a indossare la tuta della Romania, con la quale ha partecipato ai Giochi di Pyeongchang 2018, classificandosi all'ultimo posto (il 31°) nei 500 metri del pattinaggio di velocità.