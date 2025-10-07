L’aereo del futuro è rivoluzionario: senza finestrini e i progettisti fanno una promessa importante

Il mondo dei viaggi in aeroplano si prepara a una nuova rivoluzione, in arrivo tra un paio d'anni. L'azienda statunitense Otto Aviation ha progettato un nuovo velivolo ultramoderno, il Phantom 3500 , che sarà senza finestrini e con una cabina di pilotaggio ricoperta di schermi digitali ad alta definizione che proietteranno immagini in tempo reale dell'esterno. In pratica sarà come viaggiare su un aereo completamente trasparente.

Consumi ridotti rispetto ad altre aerei

Il nuovo aeroplano è un business jet di nuova generazione in grado di percorrere fino a 3.700 miglia nautiche (quasi 7.000 chilometri) consumando meno carburante rispetto ad altri velivoli simili. L'azienda afferma che, grazie alla sua architettura aerodinamica assistita dall'intelligenza artificiale, il consumo di carburante si riduce del 60% e, se alimentato con carburanti sostenibili, potrebbe ridurre le emissioni di carbonio fino al 90%. Visto dall'esterno il Phantom 3500 presenta una fusoliera che potrebbe facilmente essere scambiata per un'astronave uscita da un film di fantascienza.

La promessa e il costo del Phantom 3500

Il ceo di Otto Aviation, Paul Touw, ha presentato a giugno il progetto al Salone aeronautico di Parigi, dove ha sottolineato che il Phantom 3500 "è il risultato di un'innovazione incessante e di un pensiero audace". In seguito ha spiegato che l'azienda punta a raggiungere la neutralità carbonica vent'anni prima dell'obiettivo globale del 2050, rappresentando così un "passo trasformativo verso un'aviazione più sostenibile". Il primo modello del Phantom 3500 sarà assemblato in un nuovo stabilimento nell'aeroporto Cecil di Jacksonville, in Florida, con un investimento da 391 milioni di euro. I primi voli di prova sono previsti per il 2027, con certificazione ed entrata in servizio previste per il 2030.