Ecco qual è il posto più sicuro sull'aereo quando si compra un biglietto

Nonostante l'aereo rimanga il mezzo di trasporto più sicuro al mondo, con un solo incidente ogni 880.000 voli nel 2024, secondo i dati della IATA (International Air Transport Association), le tragedie aeree, per quanto rare, continuano ad avere un impatto globale. Come nel caso dell'incidente del volo Air India, in cui sono morte 241 persone e solo un passeggero è sopravvissuto. Gli esperti ricordano che non esiste un sedile infallibile e che ogni incidente presenta variabili uniche, dovute al tipo di velivolo, all'angolo di impatto, alla velocità o alle condizioni meteorologiche. Tuttavia, esistono schemi ricorrenti, e questo ha permesso ai ricercatori di identificare le aree che tendono a offrire tassi di sopravvivenza più elevate.