Victoria Beckham si racconta su Netflix: spese folli, debiti e disturbi alimentari

Le spese fuori controllo (e il fatto che nessuno le dicesse mai di no) hanno quasi fatto fallire l'azienda di moda di Victoria Beckham e messo a dura prova il suo matrimonio con David . È quanto emerso nella nuova docu-serie sulla stilista ed ex cantante, in uscita su Netflix il 9 ottobre. L'ex calciatore ha ammesso davanti alle telecamere di essere andato nel panico quando il marchio Victoria Beckham si è indebitato enormemente : "Decine di milioni in rosso", ha rivelato. "Per lei venire da me e dirmi... 'l'azienda ha bisogno di più soldi', è stato difficile per entrambi", ha raccontato. Victoria ha lanciato la sua azienda di moda nel 2008, ma l'attività ha rischiato di chiudere a causa delle spese eccessive dell'ex Spice Girl, tra cui 70mila dollari all'anno solo per le piante, con un dipendente pagato 15mila dollari in più solo per annaffiarle.

Victoria Beckham tra spese folli e debiti

Victoria Beckham ha confessato di aver fatto "cose ​​bizzarre", aggiungendo: "Ripenso a queste cose ora e sono inorridita. La gente aveva paura di dirmi di no... è il potere della celebrità e la gente pensava che non fossi abituata a sentirmi dire 'no'". Vic ha confidato che le sue abitudini di spesa sfrenata risalgono ai tempi in cui faceva parte delle Spice Girls, quando fedele alla sua immagine di Posh Spice sperperò l'intero budget del gruppo per l'abbigliamento da Gucci, lasciando le altre ragazze a fare acquisti nei charity shop. I Beckham si sono conosciuti quando David era un giovane giocatore emergente del Manchester United, mentre Victoria aveva già raggiunto la fama mondiale nel pop. "Era molto più ricca di me", ha precisato David, rivelando che è stata sua moglie ad acquistare la loro casa nell'Hertfordshire, nel Regno Unito, soprannominata "Beckingham Palace". Ma le cose andarono davvero fuori controllo quando provò a gestire la sua attività. "Ho quasi perso tutto ed è stato un periodo molto buio. Piangevo ogni giorno prima di andare al lavoro. La situazione peggiorava sempre di più". David ha ribadito: "Abbiamo esaminato ciò che avevo investito... Mi ha fatto prendere dal panico, ero nel panico perché non vedevo alcun ritorno".

Victoria Beckham e i debiti con la sua azienda di moda

Victoria Beckham è riuscita a riprendersi nel 2017, quando ha trovato un socio in affari: David Belhassen. Quest'ultimo guardò i libri contabili dell'azienda e stava per dire di no a causa delle ingenti perdite, ma fu convinto a investire quando sua moglie gli disse che l'abito che indossava era uno della linea di Victoria e che gli abiti erano fantastici. Apportò così grandi cambiamenti, dopo che rimase scioccato da alcuni dei modi assurdi in cui venivano accumulate le bollette. "L'azienda si trovava in una situazione molto, molto difficile. Bisognava rivoluzionare tutto", ha spiegato nella docu-serie di Netflix.

Victoria Beckham e i disturbi alimentari

Victoria Beckham ha inoltre parlato a lungo dei disturbi alimentari che hanno condizionato gran parte della sua vita. "Sono stata di tutto, da Porky Posh a Skinny Posh. È stato tanto, ed è dura", ha detto a proposito della pressione mediatica. "Non avevo alcun controllo su ciò che veniva scritto su di me, sulle foto che venivano scattate, e suppongo che volessi controllarlo". Gestire il cibo era diventato un modo per riacquistare il controllo sulla sua vita. "Potevo controllare il mio peso. E lo stavo controllando in un modo incredibilmente malsano - ha affermato Vic - Quando si soffre di un disturbo alimentare, si diventa molto bravi a mentire e non sono mai stata onesta con i miei genitori. Non ne ho mai parlato pubblicamente. Ti colpisce molto quando ti dicono costantemente che non sei abbastanza brava, e immagino che sia una cosa che mi accompagna da tutta la vita".