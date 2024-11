Victoria Beckham rivela il problema di salute che la metteva "così a disagio"

Victoria Beckham ha parlato apertamente del problema di salute che ha messo a dura prova la sua autostima e l'ha messa "così a disagio" quando era più giovane. La 50enne ha raccontato al Telegraph della sua esperienza con l'acne durante e dopo il periodo nelle Spice Girls, spiegando che la mancanza di sicurezza che derivava da questo problema le impediva di sorridere nelle foto. "Probabilmente apparivo severa in molte foto, ma mi sentivo così a disagio", ha spiegato. "È stato a causa della mia pelle che sono diventata molto attenta a ciò che mangio". La stilista ha eliminato completamente la carne dalla sua alimentazione quotidiana . In passato il marito David l'ha presa in giro pubblicamente dicendo che da quando la conosce l'ha vista mangiare solo pesce alla griglia e verdure al vapore.

Victoria Beckham ha sofferto di acne, un problema che la faceva sentire a disagio nel mostrarsi sorridente durante le sue apparizioni pubbliche. Per risolvere questa problematica ha adottato un regime alimentare rigoroso, basato su cibi benefici per la salute della pelle. "Per via della mia pelle, sono diventata molto attenta a ciò che mangio. Se qualcuno mi avesse detto qualche anno fa che sarei salita su un red carpet per ritirare un premio indossando solo un po’ di correttore e senza fondotinta, l’avrei trovato assurdo, ma è quello che ho fatto la scorsa settimana", ha detto. Con il passare del tempo, lo stato della sua pelle è migliorata e anche la sua autostima.