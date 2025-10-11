Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Damiano David e gli ospiti speciali al suo concerto a Roma: tra il pubblico ci sono Victoria e tutti i Maneskin

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile reunion, Victoria, Ethan e Thomas hanno assistito al primo live del cantante nella sua città
Damiano David e gli ospiti speciali al suo concerto a Roma: tra il pubblico ci sono Victoria e tutti i Maneskin
In attesa di rivederli insieme, con gli insistenti rumors su una reunion in arrivo, i Maneskin erano tutti al Palazzo dello Sport. Nello specifico Victoria, Ethan e Thomas erano nel pubblico per assistere al concerto di Damiano David, in tour da solista e con due date nella sua Roma.

Victoria e i Maneskin assistono al concerto di Damiano David

Il pubblico presente ha accolto i tre membri della band con applausi e cori al loro arrivo. Circa un anno fa il celebre gruppo rock aveva annunciato che avrebbero intrapreso strade diverse, con il frontman Damiano David e Victoria De Angelis che hanno iniziato una carriera da solisti. Social scatenati dopo la condivisione di foto e video della presenza dei tre membri della band nel pubblico, alimentando dunque i rumors su una possibile reunion.

