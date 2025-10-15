Paura per Maxi Lopez che scappa dall'Argentina, incidente domestico per la fidanzata incinta

Attimi di paura per Maxi Lopez . Mentre l'ex calciatore era impegnato con le riprese di MasterChef Celebrity Argentina - condotto dall'ex moglie Wanda Nara - la fidanzata Daniela Christiansson è rimasta coinvolta in un incidente domestico. La modella svedese, che oggi abita a Ginevra, è incinta di sette mesi. Aspetta un bambino dopo Ella, la figlia avuta nel 2023 da Lopez. "Un imbianchino è venuto a riparare il camino e la vernice spray è esplosa! Super tossica! Con la mia bambina, il mio cane e io incinta", ha raccontato la modella sui social. Ha aggiunto: "È stato spaventoso. Abbiamo fatto di tutto per ventilare bene e per fortuna ora è tutto a posto", ha aggiunto per poi rivelare: "Sono esausta... pancia tesa, mal di schiena, gambe pesanti, seno sensibile, tipico dei 7 mesi, tutto in un giorno". Per vivere una gravidanza più tranquilla Daniela ha preferito non andare con Maxi Lopez in Argentina: a pesare sulla situazione anche la piccola Ella, che negli ultimi mesi ha avuto qualche mal di pancia di troppo.

Maxi Lopez lascia MasterChef Celebrity Argentina per stare vicino alla fidanzata

Dopo aver appreso dell'incidente domestico della fidanzata, Maxi Lopez ha subito lasciato l'Argentina e le riprese di MasterChef Celebrity per rientrare a Ginevra, dove vive da qualche anno con Daniela Christiansson. Pare però che lo sportivo non abbia alcuna intenzione di lasciare il cooking show: dovrebbe tornare a Buenos Aires tra una settimana, appena avrà la certezza che la sua famiglia è al sicuro. La coppia è unita dal 2014 - galeotto è stato un incontro a Milano - sebbene non sia ancora convolata a nozze. La proposta di matrimonio è arrivata nel 2023, ma dopo la nascita di Ella e la seconda gravidanza Maxi e Daniela hanno deciso di rimandare i fiori d'arancio.

Maxi Lopez e il rapporto ritrovato con l'ex moglie Wanda Nara

Maxi Lopez e Wanda Nara hanno ritrovato un rapporto complice e sereno dopo i contrasti del passato. Una vicinanza che ha fatto chiacchierare le malelingue, tanto che qualcuno ha insinuato addirittura una crisi tra l'ex attaccante e Daniela Christiansson. Quest'ultima ha però sempre smentito tutto: Maxi e Wanda restano dei genitori amorevoli e nulla più.