Maxi Lopez ancora papà, quinto figlio in arrivo per l'ex calciatore

Si allarga la famiglia di Maxi Lopez , l'ex calciatore avrà il quinto figlio dalla moglie Daniela Christiansson . "Questa è stata la sorpresa più bella. Non vediamo l'ora di conoscerti“, ha annunciato la modella sui social, aggiungendo l'hashtag ”bambino in arrivo". Da parte sua, Maxi ha risposto al post con un'emoji innamorata e un cuore rosso e ha poi ricondiviso le foto della moglie incinta tra le sue storie Instagram. La coppia ha già una bambina, Ella, nata nel 2023 . Maxi è incoltre padre di Valentino, Benedicto e Constantino, avuti dall'ex moglie Wanda Nara.

La nuova vita di Maxi Lopez

Negli ultimi anni, la metamorfosi di Maxi Lopez è stata decisamente evidente. Sparite le copertine delle riviste, le liti pubbliche, i titoli che lo perseguitavano dopo la separazione da Wanda Nara. Oggi l'ex calciatore vive una vita discreta, una routine che privilegia la vita domestica e l'intimità rispetto all'esposizione costante. Si concentra sul suo lavoro di imprenditore, che combina con i giochi della figlia, le cene in famiglia e le passeggiate in luoghi inaccessibili alla telecamera. Cerca rifugio in quella quotidianità che non attrae i social media né genera scandali.

Una lunga storia d'amore

Maxi Lopez e Daniela Christiansson, modella e imprenditrice 33enne, sono legati dal 2014. Si sono conosciuti a Milano grazie ad un amico in comune e dopo un lungo corteggiamento da parte dello sportivo è iniziata la loro storia d'amore, che oggi è solida e granitica. Vivono in Svizzera. Per ora non si cononosce né il sesso né la presunta data di nascita del bebè in arrivo.