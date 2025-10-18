Carolina Marconi, tre aborti dopo il tumore. Lacrime in tv: "Ho chiesto al mio fidanzato di lasciarmi"

Dopo il tumore al seno un altro calvario per Carolina Marconi. L'ex concorrente del Grande Fratello ha confidato a Verissimo di aver avuto tre aborti spontanei . Diventare mamma è da sempre il suo sogno più grande. Per anni ci ha provato con il compagno, l'ex calciatore Alessandro Tulli , ma non è mai rimasta incinta. Quando poi hanno deciso di provare la fecondazione assistita l'italo-venezuelana ha scoperto di avere il cancro. Una lunga battaglia, vinta da Carolina con tanto dolore . Negli ultimi mesi ha provato ad avere un bebè con gli ovuli congelati ma ha dovuto fare i conti con ben tre aborti spontanei. "Ci ho provato, sai che la scienza è andata avanti, ho fatto tutto quello che si doveva fare, ho provato con la fecondazione assistita, la prima volta che l’ho fatta sono rimasta incinta ed è stato bellissimo, - ha spiegato a Silvia Toffanin - i tentativi sono difficili, il primo è quello più complicato. Quando abbiamo fatto il test di gravidanza mi sentivo pieno di gioia, è stato bellissimo, abbiamo fatto anche un video per ricordarci quel momento. È stato però tutto breve".

Il dramma di Carolina Marconi: è rimasta incinta tre volte ma ha sempre abortito

Carolina Marconi ha parlato di un vero e proprio calvario: "Non ce l’abbiamo fatta, è stata dura. Ci abbiamo provato la seconda volta perchè secondo la scienza, la donna dopo il tumore, ci può provare una seconda volta. Ci ho provato, avevo tanta paura, il percorso è molto difficile. Io ho paura anche dell’ago, a causa della chemioterapia. Tutto quel percorso di nuovo…Il secondo tentativo sono rimasta incinta un’altra volta ma nulla, l’ho perso anche la seconda volta e non mi hanno dato, come è giusto che sia il terzo tentativo, è stata dura...". E poi: "Il professore ci ha detto di andare in vacanza, di goderci dei giorni di relax. Io non ci potevo credere, sono rimasta incinta in modo naturale, per me era un miracolo ma poi l’ho perso di nuovo". Carolina, 47 anni, ha avuto dunque tre aborti nel giro di pochissimo tempo. "Il percorso della chemio non era nulla in confronto a quello che ho provato ora", ha ammesso tra le lacrime.

Carolina Marconi ha chiesto al fidanzato Alessandro Tulli di lasciarla

Ad oggi Carolina Marconi non può neppure adottare un bambino. "Io non posso sposarmi ancora, ho alle spalle un divorzio all'estero. In Italia per adottare un bambino devi essere sposato e aspettare tre anni, devi andare all'estero e stare sei mesi con il bambino. Io dico sempre che chi ha fede, non perde. Dio ha qualcosa di bello per noi. Ormai vivo giorno per giorno". Non ha però nascosto i sensi di colpa nei confronti del fidanzato Alessandro: "Lui merita una famiglia, gli ho chiesto di lasciarmi. Ma lui non vuole".