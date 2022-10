Chi è Carolina Marconi concorrente Gf Vip: età, peso, altezza

Carolina Marconi: età, peso, altezza, provenienza

Età: 44 anni

Provenienza: Caracas, Venezuela

Altezza: 173 cm

Peso: 54 kg

Segno Zodiacale: Ariete

Data di nascita: 14 aprile 1978

Professione: Showgirl, attrice, influencer

Profilo Instagram: @marconicarolina

Carolina Marconi: carriera

Carolina Marconi ha debuttato in tv nel 1997, come valletta di Paolo Bonolis nel programma Mediaset Beato tra le donne. Successivamente è apparsa anche in: I cervelloni, Festa di classe, Goleada, Stasera pago io. La grande popolarità è arrivata nel 2004, quando ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Nip. Nella Casa più spiata d'Italia si è innamorata di un altro concorrente, Tommy Vee. La relazione è durata un anno. Nel 2005 Carolina ha posato senza veli per il calendario di For Men. La Marconi è inoltre un'attrice: ha recitato in Un posto al sole d'estate, Baciati dall'amore e Matrimonio al Sud. Ha inciso pure alcune canzoni.

Carolina Marconi: vita privata e fidanzato

Madre venezuelana e padre italiano, di professione diplomatico, Carolina Marconi è nata a Caracas ma è cresciuta a Formia, in provincia di Latina. Si è diplomata al Liceo linguistico. Dal 2014 è legata all'ex calciatore di Lecce, Latina e Piacenza Alessandro Tulli. I due convivono a Roma ma non sono ancora convolati a nozze. Prima di conoscere l'attuale compagno Carolina è stata sposata per qualche mese, appena nove, con l'imprenditore Salvatore De Lorenzis.

Carolina Marconi: tumore

Nel 2021, mentre faceva alcuni controlli per la fertilità, Carolina Marconi ha scoperto di avere un tumore al seno. Una lunga battaglia documentata sui social network, dove ha ricevuto grande sostegno da parte dei follower. Sulla vicenda Carolina ha scritto il libro autobiografico 'Sempre con il sorriso. La storia della mia battaglia più difficile'.