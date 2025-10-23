Tiziano Ferro: "Due anni disastrosi, tra terapia di coppia e attacchi di panico"

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Tiziano Ferro si è raccontato con sincerità, ripercorrendo i due anni più intensi e difficili della sua vita. La fine del matrimonio con Victor Allen , i profondi cambiamenti nella carriera, le fragilità emotive e il lento cammino verso una ritrovata serenità. Con l'uscita del nuovo album Sono un grande, il cantautore di Latina si è mostrato come mai prima d’ora, tra introspezione, verità e nuova consapevolezza.

La vita di Tiziano Ferro è cambiata negli ultimi due anni

Dall’estate del 2023, la vita di Tiziano Ferro è stata stravolta. "Un grande disastro, ma non solo", ha ammesso il diretto interessato. Dopo la separazione dal marito, sposato nel 2019, l’artista ha scelto di restare negli Stati Uniti per non allontanare i due figli, di cui ha la custodia. "Potrei portarli via, ma non voglio. Vivo in un luogo alienante, senza punti di riferimento, ma è la scelta più giusta per loro", ha spiegato. Accanto ai cambiamenti personali, è arrivata anche una svolta professionale: nuovo management — affidato a Paola Zukar, già al fianco di Fabri Fibra, Marracash e Madame — e una nuova etichetta discografica, Sugar. Decisioni che segnano l’inizio di un capitolo inedito della sua carriera, culminato con il nuovo progetto discografico e il tour negli stadi che partirà da Lignano il 30 maggio 2026.

Tiziano Ferro: "Non voglio più sembrare perfetto, voglio essere vero"

Dopo due anni di terapie, scelte difficili e cambiamenti radicali, Tiziano Ferro si mostra fragile ma autentico. "Mi piacerebbe già avere il mio lieto fine, ma ho scelto la sincerità. Non voglio più apparire al top, voglio essere vero". E se il titolo dell’album può sembrare una dichiarazione di forza, per lui è piuttosto una conquista interiore: "Non l’ho mai detto prima, ma oggi sì: sono un grande. Perché finalmente sto imparando a crederci".