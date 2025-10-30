Federica Pellegrini, lacrime in tv per il regalo della figlia di Alberto Castagnetti

Grandi emozioni nella puntata conclusiva di This is Me , il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin , che ha visto tra gli ospiti Federica Pellegrini . L’ex campionessa olimpica ha ripercorso alcuni dei momenti più intensi della sua carriera e della sua vita personale, dedicando un toccante ricordo al suo storico allenatore Alberto Castagnetti, scomparso il 12 ottobre 2009 a soli 66 anni. "Sono passati tanti anni ma non c'è stato un giorno della mia vita in cui non abbia pensato a lui", ha confidato la Pellegrini con voce rotta dall’emozione. "Nuotando nella stessa piscina in cui mi ha cresciuto, lo vedevo lungo la striscia nera del fondo. Quando ho smesso di nuotare ho continuato a vivere nella sua stessa città. Lo reputo uno di quegli angeli che ti prendono per i capelli e ti ricostruiscono, poi se ne vanno via troppo presto. Con lui se n'è andato un pezzo del mio cuore".

Federica Pellegrini a This is Me, il regalo dalla figlia di Castagnetti

A sorpresa, nello studio di This is Me è arrivata Virginia Sollazzi Castagnetti, figlia dell’indimenticato allenatore, che ha voluto rendere omaggio al legame speciale tra il padre e la campionessa. Con un gesto carico di significato, ha consegnato a Federica Pellegrini una maglietta appartenuta a Castagnetti, quella indossata dopo la storica vittoria dell’oro olimpico a Pechino 2008. "Doveva arrivare a te", ha detto Virginia, visibilmente commossa. Dal canto suo Federica ha ammesso: "Questa maglietta la custodirò come un'altra maglietta che ho e che ho usato in sala parto". Poi ha aggiunto: "Alberto è stato un mentore incredibile per tanti, ma io ero la prima ragazza che allenava perché era un massacratore. Sono stata la prima donna e forse si è instaurato un rapporto padre e figlia".

La nuova vita di Federica Pellegrini

Oggi Federica Pellegrini guarda al futuro con serenità. Il nuoto resterà sempre parte della sua identità, ma la sua vita ha assunto nuove sfumature: "Le gare mi mancheranno sempre, ma adesso faccio la mamma. Il nuoto rimarrà il mio grande amore per tutta la vita", ha detto a This is Me. Una testimonianza sincera e intensa, quella di una donna che, anche lontano dalle corsie, continua a ispirare con la stessa grazia e forza che l’hanno resa una leggenda dello sport italiano.