Kate Middleton e William si sono trasferiti. Una festa per gli operai che li hanno aiutati  

È ufficiale: Kate Middleton e il principe William hanno completato il loro trasferimento a Forest Lodge , la nuova residenza nel cuore del Windsor Great Park, dove vivranno insieme ai figli George (12 anni), Charlotte (10) e Louis (7) . Un trasloco che segna l’inizio di un capitolo tutto nuovo per la famiglia reale, dopo i mesi difficili trascorsi a Adelaide Cottage, la casa in cui la Principessa del Galles ha affrontato le cure per il cancro. "Un modo per lasciarsi alle spalle alcuni dei ricordi più tristi", ha rivelato una fonte alla BBC.

Kate Middleton e William ora vivono a Forest Lodge

La scelta di Forest Lodge, una dimora storica di oltre tre secoli, riflette il desiderio dei principi di condurre una vita familiare più serena e riservata. Circondata da 150 metri di parco privato e valutata circa 16 milioni di sterline (18 milioni di euro), la proprietà dispone di otto camere da letto, il doppio rispetto alla precedente abitazione, e garantirà alla coppia maggiore spazio e privacy. William e Kate hanno voluto occuparsi personalmente dei costi di ristrutturazione e del trasloco, senza attingere ai fondi pubblici del Sovereign Grant, e pagheranno un affitto di mercato alla Corona. Nessun personale residente: i principi continueranno a gestire la casa in autonomia, mantenendo un’atmosfera il più familiare e discreta possibile.

Una festa intima e un nuovo inizio per Kate e William

Per celebrare il nuovo inizio, la coppia reale avrebbe organizzato una festa al pub The York Club, non lontano dalla residenza, per ringraziare il personale che li ha aiutati nel trasferimento. Un brindisi al futuro, dunque, e a un ritorno alla normalità per William e Kate, pronti a ricominciare - insieme - nel cuore verde di Windsor.