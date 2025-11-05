Perché David Beckham è diventato cavaliere e cosa cambia ora per lui e la moglie Victoria

Re Carlo III d'Inghilterra ha ufficialmente nominato cavaliere David Beckham martedì 4 novembre al Castello di Windsor. A 50 anni, l'ex calciatore e uomo d'affari sarà ora conosciuto come Sir David Beckham mentre sua moglie diventerà Lady Victoria Beckham. David si è inginocchiato davanti al monarca per ricevere l'onorificenza da Carlo III in persona, che ha toccato le spalle dell'atleta con la spada, come vuole la tradizione. Dopo decenni di un rapporto sempre più stretto tra i Beckham e la famiglia reale britannica, l'ex calciatore è stato nominato cavaliere per i suoi servizi allo sport e alla beneficenza . Victoria ha accompagnato il marito alla cerimonia, per la quale ha dato un contributo davvero speciale. La stilista ha creato personalmente l'abito che l'atleta ha indossato per questa occasione speciale. All'evento erano presenti anche i genitori di David Beckham, Sandra e Ted , che hanno divorziato nei primi anni Duemila dopo trentatré anni di matrimonio.

Beckham cavaliere, l'abito disegnato dalla moglie Victoria

"Non solo è la prima volta che Victoria, 51 anni, crea un abito formale da giorno da uomo con frac, ma è anche la prima volta che realizza qualcosa per David, famoso per le sue scelte di stile", ha osservato sul Daily Mail la giornalista Katie Hind. "David prende in giro Victoria perché non realizza mai abiti per lui. Così, quando in primavera hanno saputo che David avrebbe festeggiato il suo grande giorno a Windsor a fine anno, Victoria ha pensato di avere abbastanza tempo per prepararlo", ha confermato al tabloid britannico una fonte vicina alla coppia, sposata da 26 anni. Posh Spice ha orgogliosamente mostrato sul suo profilo Instagram "il primo capo di abbigliamento maschile su misura" realizzato nell'atelier del suo brand. Nel post, paragona l'abito che ha disegnato per il marito a quello indossato da Carlo in gioventù e commenta di essersi ispirata "alla raffinatezza senza tempo dello stile reale britannico". In seguito, ha condiviso un'altra serie di foto della giornata con un sentito messaggio per l'ex calciatore: "David, dal momento in cui ti ho incontrato per la prima volta 28 anni fa, sei sempre stato così orgoglioso di rappresentare il tuo Paese. Che sia dentro o fuori dal campo, nessuno ama l'Inghilterra o rispetta la nostra Famiglia Reale più di te, quindi vederti onorato dal Re oggi è qualcosa che custodirò per sempre. Hai raggiunto così tanto, eppure rimani lo stesso uomo gentile, umile e laborioso che ho incontrato quasi 30 anni fa, nonché il marito e il padre più incredibile. Non sono mai stata più orgogliosa di oggi. Sir David Beckham, ti amiamo tutti così tanto".

Sir David Beckham, il sogno dell'ex calciatore diventa realtà

Ricevere il cavalierato significa raggiungere una delle più alte onorificenze del Paese, con un profondo valore simbolico nella tradizione britannica. Per anni, il nome di David Beckham è stato sulla lista dei possibili candidati al cavalierato. Ora finalmente il suo sogno è diventato realtà. Beckham non è solo sinonimo di glamour e celebrità: la sua carriera lo ha consacrato come uno dei migliori calciatori della sua generazione. Ex capitano della nazionale inglese ed ex giocatore del Manchester United, ha lasciato un segno indelebile nel calcio mondiale prima di ritirarsi nel 2013. Il titolo di cavaliere è un riconoscimento sia per i suoi successi sportivi sia per il suo ruolo di ambasciatore dentro e fuori dal campo. Oltre alla sua eredità calcistica, Beckham ha coltivato un'immagine di impegno sociale. Dal 2005 è ambasciatore dell'UNICEF, promuovendo cause sociali a favore dei bambini. Nel 2024, ha aggiunto un altro ruolo significativo come ambasciatore della King's Foundation, l'organizzazione benefica personale di Re Carlo, rafforzando ulteriormente i suoi legami con la famiglia reale e il suo spirito filantropico. David si è sempre descritto come un convinto monarchico, provenendo da una famiglia che professa rispetto e ammirazione per la royal family. Nel settembre 2022, dopo la morte della regina Elisabetta II, Beckham ha atteso 12 ore in fila tra la folla per rendere omaggio alla bara della monarca, un gesto che ha dimostrato il suo attaccamento personale all'istituzione.

I nuovi privilegi per Sir David Beckham

Questo prestigioso titolo comporta una serie di privilegi Vip riservati solo a coloro che ricevono il cavalierato. L'esperto reale Richard Fitzwilliams ha spiegato: "La Cappella dei Cavalieri Scapoli si trova nella Cattedrale di San Paolo e lui avrebbe il diritto di richiederne l'uso per matrimoni, battesimi e servizi commemorativi. Come cavaliere ha anche il diritto di richiedere uno stemma: forse ci saranno anche le palle d'oro!". Il titolo di cavaliere significa inoltre maggiore rispetto e fiducia, e questo può portare ad aprirgli nuove porte ed occasioni. Attenzione, però: il titolo di cavaliere non è ereditario, quindi non ci sarà alcun beneficio/titolo diretto per i suoi figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.