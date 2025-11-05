Seredova e la risposta social sul film hard: "Solo per le persone speciali..."
Alena Seredova senza filtri. E più schietta che mai. L'ex moglie di Gigi Buffon, oggi felicemente sposata con Alessandro Nasi, è tornata a raccontarsi sui social, senza evitare le domande più scomode e imbarazzanti. "Hai mai pensato di fare un film con qualche attore hard?", ha chiesto un fan sfegatato. La Seredova non si è lasciata intimidire: "Assolutamente no, sarò pudica io, sarò qualsiasi cosa ma io trovo che l'intimità abbia un valore pazzesco e da parte mia non va condivisa con il mondo. Va tenuta solo per le persone speciali".
"Alena Seredova, ti risposeresti con un calciatore?"
Non è mancata ovviamente una domada legata al suo precedente legame con Gigi Buffon. "Ti risposeresti con un calciatore?", ha domandato un follower. "Diciamo che nel momento in cui mi trovo così felice non riesco a pensare che qualcosa posso andare storto. Ad ogni modo non ho nulla contro la categoria e il mio ex marito", ha chiarito.