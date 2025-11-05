Seredova e la risposta social sul film hard: "Solo per le persone speciali..."

Alena Seredova senza filtri. E più schietta che mai. L'ex moglie di Gigi Buffon, oggi felicemente sposata con Alessandro Nasi, è tornata a raccontarsi sui social, senza evitare le domande più scomode e imbarazzanti. "Hai mai pensato di fare un film con qualche attore hard?", ha chiesto un fan sfegatato. La Seredova non si è lasciata intimidire: "Assolutamente no, sarò pudica io, sarò qualsiasi cosa ma io trovo che l'intimità abbia un valore pazzesco e da parte mia non va condivisa con il mondo. Va tenuta solo per le persone speciali".