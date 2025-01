"Alena Seredova, a tuo marito dà fastidio che parli ancora di Buffon?". E lei risponde così

Alena Seredova è tornata a parlare di Gigi Buffon. Dopo la separazione nel 2014, tra la soubrette e l'ex portiere non sono mancate dichiarazioni a mezzo stampa e frecciatine. Secondo alcuni anche irrispettose nei confronti di Alessandro Nasi, l'attuale marito della Seredova. In un ask su Instagram, però, Alena ha fatto chiarezza sulla questione. "A tuo marito non dà fastidio quando ti chiedono ancora di Buffon?", ha chiesto un follower. Come sempre la modella e attrice ha risposto con grande classe e sincerità: "Penso che le persone intelligenti sanno che tutti abbiamo un passato e perché negarlo?". Dunque, a Nasi non dà fastidio quando Alena parla di Buffon: del resto da quell'unione sono nati due figli, David Lee e Louis Thomas, che sono molto legati al compagno della Seredova.