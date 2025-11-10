Samira Lui, Claudia Gerini nella bufera. L'attrice fa chiarezza: "Non volevo..."

Claudia Gerini nella bufera dopo le parole su Samira Lui . L'attrice romana ha commentato il ruolo della soubrette a La Ruota della Fortuna con parole che non sono piaciute ai più e hanno creato una vera e propria shitstorm nei confronti della 53enne. "Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda. Noi a Non è la Rai non eravamo nude. Ancora oggi, cento anni dopo, c’è il presentatore e la bella ragazza che gira la lettera. È una cosa anacronistica. Magari ci potrebbe essere un ragazzo, o entrambi vestiti normalmente", ha detto apertamente la Gerini. Parole che a molti sono sembrate un vero e proprio affondo nei confronti della Lui.

Claudia Gerini, il chiarimento dopo le parole su Samira Lui

Di fronte alla crescente polemica, Claudia Gerini è intervenuta nuovamente sui social per chiarire la propria posizione. In una storia pubblicata su Instagram, l’attrice ha precisato: "Ragazzi e ragazze, calmatevi! Non volevo assolutamente criticare Samira Lui, che ammiro tantissimo: è bella, brava e dolcissima. Intendevo dire che oggi come ieri la figura della donna vestita in modo sensuale attira ancora il pubblico, e forse non si sono fatti molti passi avanti. Samira potrebbe tranquillamente co-condurre! Mi dispiace se sono sembrata acida, non era mia intenzione". Nessun commento per ora, invece, da parte di Samira Lui, indubbiamente la donna del momento grazie al grande successo de La Ruota della Fortuna, seguita ogni sera da cinque milioni di spettatori.

Il commento di Paola Barale su Samira Lui

Anche Paola Barale ha fatto nei giorni scorsi un'osservazione simile a quella di Claudia Gerini. La soubrette è stata tra l'altro ex valletta de La Ruota della Fortuna quando, negli anni Novanta, il game show era condotto da Mike Bongiorno. "Il ruolo della donna in tv va ripensato. Non dico che Gerry tratti male Samira, anzi. Ma mi piacerebbe che anche a La Ruota della Fortuna si sdoganasse la figura della valletta: chiamatela braccio destro, co-conduttrice. Samira potrebbe dare molto di più".