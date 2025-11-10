Peppe Vessicchio, la figlia Alessia: "Siamo sconvolti. Cosa mi ha detto la sera prima di morire"

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Peppe Vessicchio . Alessia, la figlia del noto direttore d'orchestra, ha voluto condividere con il pubblico de La Volta Buona il dolore e la gratitudine che la sua famiglia sta vivendo in questi giorni così difficili. "Sono molto provata - ha raccontato con voce spezzata all'inviato di Caterina Balivo - ma ho accettato di dire due parole perché credo sia giusto ringraziare. Tutti sono sconvolti e increduli come noi. Si vede che nei suoi confronti c’era un affetto sincero: in questi due giorni ho sentito le stesse parole che ho ascoltato per tutta la vita". Con emozione, Alessia ha ricordato alcuni insegnamenti che Vessicchio le ha lasciato: "Papà ci ha sempre insegnato a essere garbati e gentili. Non ha mai negato una parola a nessuno". Poi, rivolgendosi al pubblico, ha aggiunto: "Non ho la sua compostezza, ma a nome della mia famiglia voglio ringraziare tutti per l’amore che ci avete dimostrato".

Come è morto Peppe Vessicchio, le cause del decesso

A La Volta Buona la figlia di Peppe Vessicchio ha infine ripercorso gli ultimi giorni di vita del maestro: "La sera prima di morire mi aveva detto: "Stai serena, torno a casa". Non riesco a dire che sono stata fortunata perché l’ho avuto: sono devastata. Non si muore a quest’età, non quando fino a poco prima stavi bene". La morte di Vessicchio è stata infatti del tutto inaspettata. Il musicista è stato colpito da una polmonite interstiziale, malattia che in pochi giorni si sarebbe aggravata fino a diventare irreversibile. Il peggioramento, descritto dai medici come "precipitato velocemente", non ha lasciato spazio ad alcun tentativo di recupero, portando al tragico epilogo.

Il funerale di Peppe Vessicchio, l'omaggio di Maria De Filippi

Peppe Vessicchio si è spento a 69 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari. I funerali si sono tenuti in forma privata, come voluto dalla famiglia che ha chiesto il massimo riserbo. Anche se non sono mancati gli omaggi Vip: una corona di calle bianche è spuntata al lato del portale della chiesa di Santi Angeli Custodi, a piazza Sempione, Montesacro. Sulla corona era adagiato un nastro con indicato il nome del mittente: Maria De Filippi. Poco più in là, una corona della stessa grandezza e composta dagli stessi fiori, in questo caso di colore scarlatto, con la scritta Amici. E alcuni volti noti del talent show hanno voluto essere presenti in Chiesa alla funzione. C'erano: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Fiorella Mannoia, Rossella Brescia, Veronica e Giuliano Peparini e Valerio Scanu. Tutti uniti nell'ultimo saluto a un uomo che si è fatto amare per il talento, la dedizione alla musica e la grande simpatia e umanità.