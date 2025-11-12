Alice Campello svela il vero motivo della sua rottura con Morata: "Eravamo sotto farmaci"

Il 2024 è stato un anno particolarmente turbolento per Alice Campello e Alvaro Morata . Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando, con sorpresa di tutti, si sono lasciati. Ora, l'influencer e imprenditrice italiana ha rivelato il motivo di quella crisi durante la sua ospitata nel podcast di Laura Escanes. "Eravamo sotto farmaci", ha ammesso.

Perché Alice Campello e Morata si erano lasciati: cosa c'entrano i farmaci

"Alcune persone sono rimaste sorprese dal fatto che siamo passate da un bacio degno di un film agli Europei alla rottura un mese dopo. Ma non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia. Il nostro amore è il più grande che ci sia, è solo che in quel periodo eravamo entrambi sotto farmaci", ha detto Alice a proposito del vero motivo della loro rottura. "Quando si prendono dei farmaci, a volte non si riesce a gestirli bene e si verificano una serie di effetti. In breve, nessuno di noi due stava bene", ha aggiunto. Nell'estate 2024, la Campello si stava riprendendo da un periodo post-partum molto difficile che aveva avuto un impatto pesante sul suo stato emotivo. Il marito stava invece affrontando un periodo di cambiamenti professionali senza una direzione chiara per la sua carriera.

Oggi Alice Campello e Morata sono tornati insieme

"Non stavamo bene. Personalmente, non eravamo felici di noi stessi. Ed eravamo impulsivi, il che non era normale. Lo dico perché mi rattrista molto che la gente pensi che il nostro amore non sia reale. Mi fa male che la gente possa aver pensato qualcosa di Alvaro che non è vero perché ha dedicato tutta la sua vita a rendermi felice", ha dichiarato Alice Campello. Oggi lei e Morata hanno ritrovato la serenità personale e di coppia.