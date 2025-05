Alice Campello: "Morata? Oggi è tutto diverso"

Alice Campello sta attraversando un buon momento sia a livello professionale che personale. La moglie di Alvaro Morata ha rilasciato un'intervista alla rivista Elle, nella quale ha parlato del suo lavoro e della sua famiglia. L' influencer e imprenditrice ha affermato che la crescita di Masqmai, il suo marchio di cosmetici, risiede soprattutto nel garantire che "il team si senta parte integrante di tutto perché so che senza di loro non sarei qui". Parte della sua perseveranza e dedizione sono andate di pari passo con la sua relazione sentimentale con il calciatore. "Alvaro mi ha aiutato molto, soprattutto a credere in me stessa", ha affermato Alice, che ha sfruttato questa intervista per condividere maggiori dettagli sulla sua crisi matrimoniale.

La separazione di Alice Campello e Morata

"È stato un periodo difficile che mi ha messo alla prova. Quando affronti una cosa del genere, soffri molto, ma scopri anche un lato di te che non sapevi di avere", ha detto Alice Campello a proposito del periodo in cui lei e Alvaro Morata si sono separati nel 2024. Considerando ciò che ha vissuto, la trentenne si sente "molto orgogliosa" di come ha gestito la situazione. Anche il modo in cui ha gestito uno degli aspetti più difficili: controllare la reazione dei suoi figli a una tempesta mediatica del genere: "Senza sapere veramente cosa stava succedendo, dicevano cose come: 'Mamma, sei molto forte', oppure 'Tu e papà vi volete tanto bene'. Ho cercato di spiegare loro la situazione dicendo che anche loro a volte litigano, ma che si vogliono molto bene".

Alice Campello e Morata oggi

Oggi Alice, che non ha esitato a seguire Morata in Turchia, sorride e vede tutto in modo diverso. "So chi sono e cosa ho con Alvaro. E questa è l'unica cosa che conta", ha chiarito, assicurando che la nube oscura "l'ha fatta maturare molto e le ha fatto vedere la vita in modo diverso". E che dà "tutto quando qualcosa è davvero importante per me" e, soprattutto, quando si tratta delle persone che ama: "La mia famiglia".