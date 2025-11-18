Come sono morte le gemelle Kessler: "Una dose letale, hanno girato la valvola e..."  

Un addio condiviso , come condivisa è stata l’intera loro esistenza. Alice ed Ellen Kessler, icone del mondo dello spettacolo, hanno scelto di porre fine alla propria vita ricorrendo al suicidio assistito in Germania. Una decisione maturata da tempo, anni fa, come confermato da Wega Wetzel, portavoce della Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben (Dghs), la più antica e diffusa associazione tedesca attiva nel campo del fine vita. Il percorso, durato diversi mesi, si è concluso il 17 novembre. Quel giorno, alla presenza di un medico e di un legale, le due sorelle hanno attivato personalmente la valvola che ha rilasciato il farmaco letale . "La data non aveva un valore simbolico", ha precisato a Repubblica Wetzel, sottolineando come le due artiste fossero "inseparabili: hanno vissuto insieme e insieme volevano morire". In Germania il suicidio assistito è consentito solo in circostanze precise : è necessario essere maggiorenni, pienamente capaci di intendere e volere e compiere la scelta in modo autonomo. L’assistente non può intervenire in modo diretto nell’azione finale, altrimenti si configurerebbe il reato di eutanasia attiva, vietata dalla legge.

Gemelle Kessler, le cause della morte

Le Kessler hanno dovuto affrontare tutte le verifiche richieste dal protocollo: prima il colloquio con un legale incaricato di accertare la libertà e la stabilità della decisione, escludendo condizionamenti o patologie psichiatriche; poi la valutazione di un medico, chiamato a confermare l’idoneità e la consapevolezza delle due sorelle. Entrambi hanno seguito le gemelle fino all’ultimo, verificando l’assenza di ripensamenti. Il momento finale si è svolto scrupolosamente secondo le procedure previste: il medico ha predisposto il sistema di infusione, ma sono state le due artiste ad avviare volontariamente il meccanismo. La morte è sopraggiunta per arresto cardiaco. Subito dopo è stata avvisata la polizia, come prescritto, per certificare la regolarità dell’intervento.

La morte delle gemelle Kessler riaccende il dibattito

L’episodio – per la notorietà delle protagoniste e per la scelta condivisa – riaccende il dibattito sul fine vita e sulla possibilità di ricorrere al suicidio assistito all’interno dei confini tedeschi. "Forse aiuterà a comprendere che non è necessario andare in Svizzera per morire con dignità", ha concluso Wetzel.