mercoledì 19 novembre 2025
Cristiano Ronaldo alla Casa Bianca, le parole di Trump dopo il regalo del calciatore

La cena è stata organizzata per rafforzare i legami tra Stati Uniti e Arabia Saudita e ha segnato anche il ritorno di CR7 sul suolo americano dal 2016
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez Donald Trump

Cristiano Ronaldo, insieme alla futura moglie Georgina Rodríguez, ha presenziato alla cena di gala organizzata alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump in onore del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Riconoscendo l'ammirazione del figlio minore Barron per l'attaccante dell'Al-Nassr e del Portogallo, il Presidente degli Stati Uniti ha scherzato sul fatto che l'incontro abbia accresciuto il rispetto del ragazzo nei suoi confronti. All'evento era presente anche Elon Musk.

Cristiano Ronaldo alla Casa Bianca, il discorso di Trump

"Questa sala è piena dei più grandi leader del mondo: negli affari, nello sport...", ha esordito Donald Trump nel suo discorso durante la cena di gala. Ha aggiunto subito che suo figlio Barron, nato 19 anni fa dal suo rapporto con Melania, ha finalmente realizzato un sogno: "Mio figlio è un grande fan di Ronaldo... Ha avuto l'opportunità di incontrarlo e penso che ora mi rispetti un po' di più. Quindi voglio solo ringraziarvi entrambi per essere qui". Stanto al racconto di alcuni testimoni, Ronaldo non avrebbe parlato molto durante la serata e si sarebbe seduto accanto a Georgina in prima fila nella Sala Est della Casa Bianca. Nonostante questo, nel corso della serata, diversi ospiti hanno colto l'occasione per scattare un selfie con il calciatore. Tra questi c'è uno diventato virale, che coinvolge CR7, la Rodriguez, Elon Musk, il presidente della FIFA Gianni Infantino, l'investitore David Sacks e il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick. "Grande serata", ha scritto Sacks, che ha pubblicato sui social lo scatto. La presenza di Musk alla cena di gala segna anche la fine della frattura tra il magnate e il presidente repubblicano.

Cresce l'amicizia tra Cristiano Ronaldo e Trump

Lo scorso giugno Cristiano Ronaldo ha omaggiato Donald Trump con un regalo speciale: una sua maglia di calcio autografata“Al presidente americano Donald Trump giocando per la pace”, è la dedica scritta dal campione. Un gesto che Trump ha apprezzato molto. "È una delle persone che può contribuire a cambiare il mondo. Una delle persone più importanti è il Presidente degli Stati Uniti. Se possiamo aiutarci a vicenda per far sì che questo accada... È una delle persone che vorrei incontrare per sederci e fare una bella chiacchierata. Spero di incontrarlo un giorno", ha dichiarato all'epoca Ronaldo. Detto, fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

