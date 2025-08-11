Cristiano Ronaldo si sposa: l'annuncio di Georgina con l'anello di diamanti gigantesco

La foto di un anello di diamanti, gigantesco e luccicante, esibito appoggiando la sua mano su quella del suo futuro marito. Il testo: "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite". Così Georgina Rodriguez ha annunciato di aver ricevuto e accettato la proposta di matrimonio da Cristiano Ronaldo.
Ronaldo e Georgina, da quanto stanno insieme e quanti figli hanno
Lo scatto è rapidamente diventato virale sui social. Centinaia i messaggi di congratulazioni ricevuti dalla storica compagna dell'ex attaccante della Juve, che è anche mamma dei cinque figli di CR7: Bella Esmeralda, Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina. Un rapporto d'amore, nato nel 2016, che ora si appresta a vivere un'altra tappa emozionante.