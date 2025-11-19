Federica Pellegrini si sfoga: "Pressioni per un avere un figlio, pensavamo all'adozione"

Federica Pellegrini torna a parlare senza filtri. Nell’intervista concessa a Vanity Fair, la Divina ha raccontato uno dei momenti più delicati della sua vita: le pressioni ricevute sulla maternità proprio mentre lei e il marito Matteo Giunta stavano cercando un bebè. "Nessuno sapeva che ci stavamo provando – ha spiegato Federica – eppure arrivavano continue incursioni: “Quando fate un figlio?”, “Devi diventare mamma”. L’ho vissuta come una violenza non necessaria. Dopo tutto quello che avevo fatto come donna e come atleta, sembrava che la società pretendesse da me la maternità per completare il mio destino". Un peso che, come ha sottolineato anche Giunta, ricade quasi esclusivamente sulle donne: "A una donna chiedono ossessivamente quando farà un figlio, a un uomo mai. Eppure per farlo servono in due".

Federica Pellegrini: no alla fecondazione assistita, sì all'adozione

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, oggi genitori della piccola Matilde, avevano preso in considerazione anche un’altra strada, qualora la gravidanza non fosse arrivata: l’adozione. "Ci sono tanti bambini che aspettano qualcuno che si prenda cura di loro", ha ribadito Matteo. Una visione condivisa da Federica: "Ci siamo detti che, se la natura avesse voluto aggiungere un terzo cuore al nostro amore, bene. Altrimenti avremmo accettato il destino. Non avevamo bisogno di un figlio per completarci: come coppia eravamo già compiuti, con i nostri quattro cani e, magari, un giorno, l’idea dell’adozione".

Federica Pellegrini e il parto difficile

Oggi Federica Pellegrini guarda alla sua maternità con gratitudine, dopo un parto tutt’altro che semplice. "Le esperienze più dolorose, con il tempo, si cancellano. Me lo ha sempre detto mia mamma", ha concluso la Divina.