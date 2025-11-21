Corriere dello Sport.it
Gemelle Kessler, svelato quanto hanno pagato per il suicidio assistito© ANSA

Gemelle Kessler, svelato quanto hanno pagato per il suicidio assistito

Le gemelle Kessler hanno scelto il suicidio assistito in Germania tramite la DGHS, pagando una procedura congiunta e seguendo il protocollo previsto
2 min

Secondo quanto riportato da TMZ, Alice ed Ellen Kessler hanno versato diverse migliaia di euro per accedere al suicidio assistito in Germania. La conferma è arrivata da Wega Wetzel, portavoce della DGHS, una delle principali associazioni tedesche dedicate all’accompagnamento al fine vita.

Quanto hanno pagato le gemelle Kessler per morire con il suicidio assistito

Wetzel ha spiegato che l’attuale tariffa per una procedura di suicidio assistito è di 4.000 euro per una singola persona e 6.000 euro per due persone che scelgono di affrontare il percorso insieme. La cifra copre l’intero servizio: assistenza medica, consulenza legale e tutte le spese operative. Le gemelle Kessler si erano rivolte alla DGHS — acronimo che indica la Società Tedesca per il Morire Umano — oltre un anno fa, con l’obiettivo di porre fine alla propria vita in modo consapevole e dignitoso, nello stesso giorno e l’una accanto all’altra. La decisione definitiva è stata presa il 17 novembre, quando le soubrette hanno scelto di procedere nella loro abitazione di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera.

Come funziona la procedura: le fasi previste e gli obblighi di legge

La portavoce della DGHS ha illustrato in sintesi il protocollo seguito dall’associazione. Il medico prepara un’infusione con una dose letale di anestetico, mentre un operatore sanitario inserisce l’ago nel braccio del paziente. A premere l’attivatore dell’infusione deve però essere la persona stessa che sceglie di morire: un requisito fondamentale per la validità della procedura secondo la normativa vigente. Una volta accertato il decesso, l’associazione è tenuta per legge a informare immediatamente la polizia. Solo nell’ultimo anno, la DGHS ha accompagnato oltre 600 persone nel percorso di suicidio assistito.

