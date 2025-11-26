L’Edizione Campania del Corriere dello Sport-Stadio si amplia: 8 pagine in più ogni giorno

L’Edizione Campania del Corriere dello Sport diventa ancora più completa. ll quotidiano sportivo dedicato ai lettori della regione si arricchisce con 8 pagine in più ogni giorno, pensate per raccontare in modo ancora più approfondito lo sport del nostro territorio. Un ampliamento che valorizza ulteriormente le società e le realtà locali: più spazio a Napoli, Salernitana, Benevento, Avellino, Juve Stabia e alle principali discipline sportive della regione, con servizi dedicati non solo al calcio di Serie A, Serie B e Serie C, ma anche a basket, volley e alle storie di atleti, squadre e talenti emergenti della Campania.