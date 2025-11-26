Belen fuori controllo durante l'intervista, poi rivela: "Ero sotto calmanti, mi sto curando"

"Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio". Con questo messaggio, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio e preso posizione dopo che il video della sua recente intervista — diventato virale in poche ore — aveva scatenato un’ondata di interrogativi e supposizioni. Nelle immagini, la showgirl appariva fragile, confusa , segnata da qualcosa che andava ben oltre la stanchezza.

Belen sta male, cosa è successo

Dopo giorni di commenti, analisi e mormorii sui social, Belen ha deciso di raccontare la sua verità. Senza filtri, senza costruzioni. "Non ho mai fatto segreto della mia vita", ha ricordato. "Ho sempre parlato degli attacchi di panico e della depressione che ne è derivata. E posso garantire che non è vita". Quella sera, prima dell'evento a cui doveva prendere parte, era sola in casa. I figli non c’erano. "Mentre dormivo è arrivato un attacco di panico complesso. Ho preso un calmante...poi un altro... e poi un altro ancora". Un tentativo istintivo di spegnere la paura, che però l’ha lasciata stordita, "rincoglionita", come ha ammesso la soubrette con una sincerità quasi spiazzante. "Non è stato bello mostrarmi così", ha confessato la 41enne.

Belen soffre di attacchi di panico

Accettare le proprie fragilità è già difficile. Farlo quando si vive sotto gli occhi di tutti, quando ogni incertezza può diventare meme, critica o scherno, lo è infinitamente di più. "Lavoro in un ambiente in cui la vulnerabilità spesso non è contemplata - ha sottolineato Belen - Eppure tenevo a essere presente all’intervista di Vanity: troppe volte ho rinunciato a impegni proprio per paura di mostrarmi così". E poi: "Mi dispiace... ma ci sto lavorando. Mi curo. Vado dallo psicologo, e credo sia fondamentale farlo quando ci si trova in situazioni del genere. Altrimenti diventa davvero complicato".