Belen: "Ho lottato con la depressione" e svela tutti i tradimenti di Stefano

Belen Rodriguez un fiume in piena a Domenica In . Finalmente la soubrette argentina ha svelato il vero motivo per cui è finito (per l'ennesima volta) il suo matrimonio con Stefano De Martino e i recenti problemi di salute. "Credo sempre nell'amore. Faccio sempre le stesse cose con risultato diverso. Io ho bisogno d'amore, per me viene al primo posto l'amore e al secondo posto il lavoro", ha premesso a Mara Venier per poi rivelare perché ha lasciato due programmi di succeso come Tu si que vales e Le Iene.

Perché Belen ha lasciato Tu si que vales e Le Iene

"Perché ho lasciato Tu si que vales e Le Iene? Se avessi continuato sarei stata un'irresponsabile perche avrei creato problemi nella produzione. Ho preferito in quel momento in cui non c'ero. Ero completamente smarrita. È stato l'anno più difficile della mia vita e non l'avrei mai messo in conto. Sono caduta proprio in basso che più in basso di così non si poteva", ha spiegato Belen Rodriguez per poi fare una confessione scioccante: negli ultimi mesi ha lottato contro la depressione: "Sono finita in una clinica per venti giorni. Ho fatto terapie, non ce la facevo più".

Belen Rodriguez ha sofferto di depressione

"L'amore è in salute e malattia, quando la depressione è venuta a bussare alla mia porta non mi hanno saputo tenere la mano. Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia anche letteralmente - ha detto Belen a Domenica In - Ho iniziato a soffrire di depressione. Ho iniziato a non respirare più, non dormivo più, sono arrivata a pesare 49 chili. Non mangiavo più, non volevo alzarmi più, non volevo aprire le finestre, non vedevo più la luce. Ho passato l'estate a letto. Io non vedevo Stefano, lui era a Napoli a lavorare. Non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere un marito. Non c'era un matrimonio. Io se ti vedo cadere ti do la mano. Non l'ha fatto perché non mi ama. Per me l'amore è un'altra cosa. Santiago ha dovuto vedere una mamma nel crollo più totale, due giorni fa gli ho chiesto scusa. Ho chiesto scusa a lui e a tutta la mia famiglia. Mi dispiace perché a casa sono stata sempre un pilastro importante e nessuno si aspettava un crollo del genere".

Perché Belen e Stefano si sono lasciati di nuovo

A detta di Belen, Stefano De Martino non ha saputo starle accanto nel periodo più difficile della sua vita. Non solo: pare che il conduttore abbia tradito più volte la moglie. "Non è finito con un tradimento, è iniziato con un tradimento che ho scoperto dopo un mese. C'è stato questo ma non è finito per questo. Sono sicura di ciò, ho chiacchierato anche con le diverse signorine. Sono state anche carine, hanno ammesso tutto. Erano una decina, sono arrivata a dodici poi ho smesso di telefonare. Alcune mi hanno chiesto di prendere un caffè insieme. Mi sono tenuta tutto dentro, io non uscivo dalla stanza", ha confidato. "Io non stavo in me quando ho lasciato Stefano, gli ho scritto una lettera a mano. Lui la volta precedente mi aveva lasciato con un WhatsApp".