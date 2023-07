Belen, addio Stefano De Martino: chi è il nuovo amore Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non stanno più insieme. Ennesima rottura per la coppia più chiacchierata del gossip italiano. Dopo che lui si è tolto la fede e lei ha cancellato tutte le romantiche foto su Instagram, ecco spuntare un terzo incomodo. La soubrette argentina è stata pizzicata dai paparazzi di Chi in atteggiamenti intimi e complici con Elio Lorenzoni. I due sono amici di vecchia data e si sono rivisti in occasione del compleanno di Ignazio Moser, dove sono stati tutto il tempo vicini.