Chi è Antonino Spinalbese concorrente Gf Vip: età, peso, altezza

Antonino Spinalbese: età, peso, altezza, provenienza

Età: 27 anni

Provenienza: Torre del Greco

Altezza: 187 cm

Peso: 88 kg

Segno Zodiacale: Acquario

Data di nascita: 1 febbraio 1995

Professione: Ex hair stylist, oggi fotografo e creativo digitale

Tatuaggi: la scritta in inglese sul braccio destro “Unbroken”, un altro disegno visibile sulla spalla, una frase scritta in arabo sul bicipite e una donna stilizzata sopra l’avambraccio. Per Belen, Antonino si è poi fatto tatuare Amore e Psiche sul braccio.

Profilo Instagram: @antonspin

Antonino Spinalbese: carriera

Antonino Spinalbese ha iniziato a lavorare molto presto come hair stylist. A Milano è stato per tanti anni collaboratore del noto salone di bellezza di Aldo Coppola. Grazie al suo lavoro ha conosciuto Belen Rodriguez. Dopo l'incontro con la soubrette argentina ha lasciato il suo lavoro e ha iniziato a darsi da fare come fotografo, imprenditore, creativo digitale. Nel 2022 il suo ingresso al Grande Fratello Vip. Il debutto sul piccolo schermo è arrivato qualche mese prima: a Storie Italiane di Eleonora Daniele ha parlato della sua malattia al pancreas.

Antonino Spinalbese: vita privata e fidanzata

Antonino Spinalbese è nato a Torre del Greco ma è cresciuto tra Parma e La Spezia. Qui è arrivato dopo la separazione dei suoi genitori. Durante l'adolescenza ha perso il padre, che si è suicidato a causa della depressione. Antonino ha due sorelle più piccole. Nel 2020 l'incontro con Belen Rodriguez grazie a Patrizia Griffini, migliore amica della showgirl e conoscente di Spinalbese. Belen era in procinto di partire per Ibiza ed era alla ricerca di un parrucchiere per la tinta: ha così conosciuto Antonino. Per entrambi un colpo di fulmine.

A tre mesi dalla prima stretta di mano i due hanno perso un figlio che aspettavano, poi è arrivata Luna Marì nel luglio 2021. Belen e Antonino si sono lasciati per una questione di incompatibilità caratteriale. Non hanno mantenuto un buon rapporto: sono in contatto solo ed esclusivamente per la loro bambina. Dopo la separazione Spinalbese ha avuto due brevi liaison: la prima con la modella Helena Prestes, la seconda con l'imprenditrice Giulia Tordini.