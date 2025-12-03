Re Carlo ancora malato, dopo 45 anni deve rinunciare al suo sport preferito

Per oltre quattro decenni, re Carlo III ha fatto dello sci un pilastro della sua vita personale. Lo sport non era solo parte della sua routine invernale, ma ha anche avuto un ruolo chiave nella storia della sua famiglia, dai viaggi con la principessa Diana alle foto più memorabili con William e Harry durante la loro infanzia. Ma di recente il monarca ha dovuto abbandonare completamente lo sport, una decisione che molti attribuiscono al suo attuale stato di salute. Sarà questa la vera ragione?

Perchè re Carlo non può più sciare

Durante una visita ufficiale a una fabbrica di Middlesbrough, Charles ha detto ai dipendenti che "i suoi giorni sono alle spalle". A 77 anni e con una diagnosi di cancro resa pubblica all'inizio del 2024, il re ha scelto di dare priorità al suo benessere, soprattutto perché il suo ruolo richiede un elevato livello di forma fisica e comporta un certo rischio di infortuni. Sebbene non abbia menzionato esplicitamente la sua malattia come causa principale, la combinazione della sua età, delle attuali cure mediche e della raccomandazione di evitare incidenti indicano una decisione comprensibile. Re Carlo III chiude un capitolo importante della sua vita abbandonando definitivamente lo sci, una decisione che coniuga prudenza, salute e responsabilità.

Lo sci, una tradizione reale

Lo sci è una parte radicata della routine della famiglia Windsor da decenni. Durante il matrimonio con Diana, Carlo si recò innumerevoli volte a Klosters, sulle Alpi svizzere, dove portò anche William e Harry fin da giovanissimi. Quei viaggi sono impressi nella memoria collettiva: dagli iconici servizi fotografici ai momenti di tensione con la stampa, come l'incidente del 1998 in cui Carlo chiese rispetto per i suoi figli dopo la morte di Diana. Oggi, sono William e Kate a far rivivere la tradizione con George, Charlotte e Louis. La coppia è nota per la sua passione per gli sport invernali e Klosyer rimane una delle loro mete preferite. Fu proprio lì che la stampa colse per la prima volta la prova della serietà della loro relazione, quando nel 2006 furono visti insieme più uniti che mai.