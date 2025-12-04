Achille Costacurta, nuove rivelazioni su dipendenze e genitori: "Meno male che non ho fatto il calciatore". Ed è pronto a lasciare l'Italia

La sua è stata una carriera immaginaria, mai iniziata sui campi da calcio ma giocata per anni in un terreno molto più insidioso: quello della dipendenza, del disagio mentale, delle cadute e delle risalite. A 21 anni , Achille Costacurta - figlio di Billy , bandiera del Milan e oggi volto televisivo, e di Martina Colombari, ex Miss Italia - parla con una lucidità che sorprende. "Sono rinato a maggio 2024", racconta in una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera. Una rinascita avvenuta lontano da casa, alla clinica Santa Croce in Svizzera, dove psichiatri "giganti", dice lui, lo hanno aiutato a mettere ordine in un vortice durato troppo a lungo. È lì che arriva la diagnosi di Adhd , il disturbo da deficit di attenzione e iperattività che per anni era rimasto un’ombra. "In passato qualcuno lo aveva ipotizzato, altri no. Intanto io continuavo la mia vita sopra le righe". Una vita iniziata presto in salita: hashish già al primo anno di liceo, comunità, psicofarmaci, sette trattamenti sanitari obbligatori. "Ho 21 anni ma è come se ne avessi vissuti sessanta. Ora quel passato è chiuso in una scatoletta".

Le nuove rivelazioni di Achille Costacurta su dipendenza e genitori

Il cognome ingombrante non ha di certo aiutato Achille Costacurta. Crescere accanto a due genitori amatissimi e molto esposti è stato, col tempo, un peso. "Da piccolo era stimolante, poi è diventato difficile. Molti si avvicinavano solo perché ero “il figlio di”. Meno male che non ho fatto il calciatore, altrimenti il paragone sarebbe stato schiacciante", ammette con schiettezza il figlio di Martina Colombari. I momenti bui sono stati tanti. Achille non li nasconde: le fughe da comunità, i comportamenti pericolosi, fino al tentativo di suicidio. "Ho preso sette boccette di metadone. È l’unica cosa di cui mi pento davvero". Le storie di chi non ce l’ha fatta - come Jonis, compagno di comunità morto il giorno prima delle dimissioni - gli hanno lasciato addosso un peso che oggi trasforma in consapevolezza.

Cosa fa oggi Achille Costacurta e il suo futuro in Australia

Oggi Achille Costacurta vive "tra Riccione, Milano e un po’ in giro", parla spesso con il padre ("una volta ogni due giorni") e meno con la madre perché in questo periodo Martina Colombari è impegnata a Ballando con le Stelle. Achille sa bene che hanno sofferto: "Mamma l’ho vista piangere più volte. Papà quasi mai, ma so che c’era anche lui". Il cammino, sottolinea, non è finito: "Il percorso finisce quando finisce il tempo". Ma c'è un obiettivo ben chiaro: diplomarsi e aprire un centro per ragazzi disabili. E magari un domani trasferirsi in Australia, "lavorare lì quattro cinque mesi all’anno nei campi e frequentare l’università. Ti pagano sa? Cinquemila euro al mese". Una vita semplice, pulita. Una vita nuova.