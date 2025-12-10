Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Federica Pellegrini lascia l'ospedale, come sta la figlia di due anni© ANSA

Federica Pellegrini lascia l'ospedale, come sta la figlia di due anni

Federica Pellegrini, che spavento nella notte: la piccola Matilde sta meglio. "Convulsioni febbrili, terza volta. Ogni volta è un colpo al cuore"
3 min
TagsFederica Pellegrinimatteo Giunta

Le ultime ore sono state complicate, di quelle che mettono alla prova anche i campioni più abituati alla pressione. Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno vissuto una notte da incubo tra l’8 e il 9 dicembre, quando la figlia Matilde di due anni è stata colpita da una febbre improvvisa che ha scatenato nuove convulsioni febbrili. A raccontarlo è stata proprio la Divina, affidando ai social la sua preoccupazione.

Cosa è successo alla figlia di Federica Pellegrini

"Convulsioni febbrili, è la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni di vita negli spaventi", ha fatto sapere Federica Pellegrini su Instagram. Tutto è successo in pochi istanti: la temperatura si è alzata di colpo mentre la bambina dormiva. "Non abbiamo fatto in tempo a darle la tachipirina, dopo un minuto è andata in blocco...". Da lì la corsa in ospedale, l’arrivo immediato di Matteo Giunta – rientrato in fretta e furia dalla Polonia, dove si trovava per lavoro – e le ore di tensione trascorse in reparto, aspettando notizie rassicuranti. "Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso e speriamo non capiti più, cuore mio", ha aggiunto Federica.

Come sta la figlia di Federica Pellegrini

Il sospiro di sollievo è arrivato nella notte successiva, con un nuovo aggiornamento affidato ai social: "Grazie a tutti per i messaggi d’affetto. Siamo a casina e Matilde sta molto meglio", ha scritto Federica Pellegrini postando la foto del suo albero di Natale. La famiglia è dunque tornata a casa, in attesa degli accertamenti che verranno fatti nelle prossime settimane. Intanto, per la Divina è arrivato il momento di riprendere fiato dopo un’altra paura enorme.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Federica Pellegrini compie 37 anniFederica Pellegrini sfida la Canalis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS