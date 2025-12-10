Federica Pellegrini lascia l'ospedale, come sta la figlia di due anni

Le ultime ore sono state complicate, di quelle che mettono alla prova anche i campioni più abituati alla pressione. Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno vissuto una notte da incubo tra l’8 e il 9 dicembre, quando la figlia Matilde di due anni è stata colpita da una febbre improvvisa che ha scatenato nuove convulsioni febbrili. A raccontarlo è stata proprio la Divina, affidando ai social la sua preoccupazione.

Cosa è successo alla figlia di Federica Pellegrini

"Convulsioni febbrili, è la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni di vita negli spaventi", ha fatto sapere Federica Pellegrini su Instagram. Tutto è successo in pochi istanti: la temperatura si è alzata di colpo mentre la bambina dormiva. "Non abbiamo fatto in tempo a darle la tachipirina, dopo un minuto è andata in blocco...". Da lì la corsa in ospedale, l’arrivo immediato di Matteo Giunta – rientrato in fretta e furia dalla Polonia, dove si trovava per lavoro – e le ore di tensione trascorse in reparto, aspettando notizie rassicuranti. "Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso e speriamo non capiti più, cuore mio", ha aggiunto Federica.

Come sta la figlia di Federica Pellegrini

Il sospiro di sollievo è arrivato nella notte successiva, con un nuovo aggiornamento affidato ai social: "Grazie a tutti per i messaggi d’affetto. Siamo a casina e Matilde sta molto meglio", ha scritto Federica Pellegrini postando la foto del suo albero di Natale. La famiglia è dunque tornata a casa, in attesa degli accertamenti che verranno fatti nelle prossime settimane. Intanto, per la Divina è arrivato il momento di riprendere fiato dopo un’altra paura enorme.