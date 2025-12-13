Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Come sta Re Carlo: "Le mie cure contro il cancro saranno ridotte grazie alla diagnosi precoce"© EPA

Come sta Re Carlo: "Le mie cure contro il cancro saranno ridotte grazie alla diagnosi precoce"

Re Carlo aggiorna sulle sue condizioni di salute: grazie alla diagnosi precoce le cure contro il cancro saranno ridotte nel 2026. Un messaggio di speranza e prevenzione
3 min
TagsRe Carlo

Re Carlo ha condiviso un aggiornamento importante sulla sua salute, offrendo un messaggio di speranza a pochi giorni dal Natale. In un discorso trasmesso su Channel 4 e registrato due settimane fa a Clarence House, il sovrano 77enne ha annunciato che, grazie alla diagnosi precoce, il suo programma di cure contro il cancro potrà essere ridotto nel nuovo anno. Una "buona notizia", come l’ha definita lui stesso, resa possibile da un intervento efficace e dal rigoroso rispetto delle prescrizioni mediche. Si tratta di una mossa di trasparenza senza precedenti per la monarchia, con la quale Carlo III ha deciso di mettere la propria esperienza personale al servizio della campagna di sensibilizzazione Stand Up To Cancer 2025, promossa da Cancer Research UK, di cui è patrono. "Una diagnosi precoce salva la vita", ha ribadito il re, sottolineando come il suo percorso rappresenti non solo una benedizione personale, ma anche la prova dei progressi straordinari compiuti nella lotta contro i tumori.

Il cancro di Re Carlo, cure ridotte nel 2026

Re Carlo ha ricevuto la diagnosi di cancro a febbraio 2024. Pur non parlando ancora di remissione, fonti di Buckingham Palace riferiscono di una "risposta eccezionale alle terapie", tanto che il trattamento entra ora in una fase definita "precautionary", con una riduzione significativa nei prossimi mesi. Carlo ha anche voluto riconoscere che la diagnosi può sembrare inizialmente insormontabile e il percorso di cura pauroso o imbarazzante, ma ha raccontato di aver vissuto solo momenti di minimo disagio. Il messaggio del re ha suscitato immediate reazioni positive, a partire dal premier Keir Starmer, che ha parlato di parole potenti e rassicuranti per l’intero Paese.

L'impegno e la dedizione di Re Carlo

Nonostante la malattia, re Carlo ha mantenuto un’agenda intensa, tra visite di Stato, impegni religiosi e iniziative benefiche, trasformando il suo "soft power" in uno strumento di prevenzione e consapevolezza. Un esempio concreto di come la testimonianza personale possa diventare un atto di servizio pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Lo sport di Re CarloLo sport della Regina Camilla

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS