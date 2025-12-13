Come sta Re Carlo: "Le mie cure contro il cancro saranno ridotte grazie alla diagnosi precoce"

Re Carlo ha condiviso un aggiornamento importante sulla sua salute, offrendo un messaggio di speranza a pochi giorni dal Natale. In un discorso trasmesso su Channel 4 e registrato due settimane fa a Clarence House, il sovrano 77enne ha annunciato che, grazie alla diagnosi precoce, il suo programma di cure contro il cancro potrà essere ridotto nel nuovo anno. Una "buona notizia", come l’ha definita lui stesso, resa possibile da un intervento efficace e dal rigoroso rispetto delle prescrizioni mediche. Si tratta di una mossa di trasparenza senza precedenti per la monarchia, con la quale Carlo III ha deciso di mettere la propria esperienza personale al servizio della campagna di sensibilizzazione Stand Up To Cancer 2025, promossa da Cancer Research UK, di cui è patrono. "Una diagnosi precoce salva la vita", ha ribadito il re, sottolineando come il suo percorso rappresenti non solo una benedizione personale, ma anche la prova dei progressi straordinari compiuti nella lotta contro i tumori.

Il cancro di Re Carlo, cure ridotte nel 2026

Re Carlo ha ricevuto la diagnosi di cancro a febbraio 2024. Pur non parlando ancora di remissione, fonti di Buckingham Palace riferiscono di una "risposta eccezionale alle terapie", tanto che il trattamento entra ora in una fase definita "precautionary", con una riduzione significativa nei prossimi mesi. Carlo ha anche voluto riconoscere che la diagnosi può sembrare inizialmente insormontabile e il percorso di cura pauroso o imbarazzante, ma ha raccontato di aver vissuto solo momenti di minimo disagio. Il messaggio del re ha suscitato immediate reazioni positive, a partire dal premier Keir Starmer, che ha parlato di parole potenti e rassicuranti per l’intero Paese.

L'impegno e la dedizione di Re Carlo

Nonostante la malattia, re Carlo ha mantenuto un’agenda intensa, tra visite di Stato, impegni religiosi e iniziative benefiche, trasformando il suo "soft power" in uno strumento di prevenzione e consapevolezza. Un esempio concreto di come la testimonianza personale possa diventare un atto di servizio pubblico.