Romina Power: "Le indagini sulla scomparsa di Ylenia non sono state fatte bene, lei è ancora viva"

Romina Power è tornata a parlare di Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa nel 1994 a New Orleans, e lo ha fatto con parole che, a distanza di oltre trent’anni, restano ferme, dolorose e controcorrente. Ospite di Verissimo , l’artista americana ha riportato al centro del racconto la ferita mai rimarginata di una madre che non ha mai smesso di cercare.

Che fine ha fatto Ylenia, la figlia di Al Bano e Romina

Per Romina, Ylenia Carrisi non è morta. "È un essere di luce", ha ripetuto a Verissimo con convinzione, descrivendo un’assenza che non si trasforma mai in rassegnazione. Il dolore, ha spiegato, non segue un percorso lineare: arriva “a ondate”, improvviso, e lascia un vuoto profondo. Ylenia era una ragazza libera, sensibile, inconsapevole della propria bellezza, capace persino di ribaltare i ruoli madre-figlia con frasi che Romina non ha mai dimenticato: "Mi diceva che non stavo vivendo, che avevo gli occhi spenti". Nel suo racconto, tornano anche le ombre sulle indagini. La Power è netta: "Non sono state fatte bene". Secondo la cantante e attrice le autorità hanno liquidato il caso con superficialità, arrivando a raccontare versioni contraddittorie pur di chiudere la vicenda. L’FBI, ha rivelato Romina a Silvia Toffanin, non intervenne perché Ylenia era maggiorenne e in possesso di passaporto italiano. Un dettaglio burocratico che, secondo Romina, ha segnato il destino delle ricerche.

Le parole di Romina Power sulla figlia scomparsa

Negli anni, Romina Power non ha mai smesso di tornare a New Orleans, una città che ha definito a Verissimo "negativa e misteriosa". Le segnalazioni ricevute nel tempo non hanno portato a risposte concrete, ma la sua convinzione resta intatta: Ylenia potrebbe essere stata ingannata, rapita o intrappolata in una situazione più grande di lei. Di quel periodo drammatico, Romina ricorda bene la solidarietà silenziosa di Sophia Loren, che all'epoca la chiamò per starle accanto "da madre a madre". Diversa, invece, la posizione dell'ex marito Al Bano, che ha sempre creduto alla versione ufficiale: per il cantante di Cellino San Marco Ylenia è morta. Diverso il pensiero di Romina: "Una madre conserva un cordone ombelicale invisibile con i figli che mette al mondo: se Ylenia fosse morta lo avrei sentito".