“Ritrovata la figlia di Al Bano”: il cantante va su tutte le furie e sbotta

MADRID (Spagna) - Un macabro scherzo, o una rivelazione clamorosa? Torna d’attualità la scomparsa di Ylenia Carrisi , figlia di Al Bano e Romina Power di cui si sono perse le tracce da ormai vent’anni. Pochi mesi dopo la scomparsa, Al Bano chiese che fosse dichiarata morta per mettere un punto alla vicenda mentre Romina Power, diede credibilità a diverse teorie e testimonianze che la sostenevano ancora viva. A distanza di vent’anni un detective statunitense è convinto di aver rintracciato la figlia di Al Bano e Romina Power.

La rabbiosa reazione di Al Bano

Secondo il quotidiano tedesco "Bunte", un investigatore della Florida è convinto di aver ritrovato la figlia di Romina Power e Al Bano e spera di poter effettuare presto il test del Dna per dimostrare la propria convinzione. Le dichiarazioni dell’ex agente dell’Fbi hanno fatto esplodere di rabbia Al Bano Carrisi: "Quanto mi rattristano queste persone che non hanno nulla di umano - ha affermato il cantante pugliese a Telemadrid - smettetela di darmi false speranze, sono solo speculazioni".