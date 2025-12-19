Sì, Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta . Dopo la soffiata di Gabriele Parpiglia , la Divina ha confermato la notizia sui social con un dolcissimo annuncio in cui ha mostrato il pancione che cresce. Una foto in bianco e nero - tenerissima - dove è possibile vedere le mani del marito Matteo Giunta e della primogenita Matilde.

Federica Pellegrini incinta della seconda figlia

Federica Pellegrini allarga la famiglia e lo fa con la delicatezza che l’ha sempre contraddistinta, affidando ai social un annuncio carico di emozione. "Piovono polpette. Ti aspettiamo piccolina", ha scritto l'ex nuotatrice su Instagram, accompagnando le parole a un’immagine simbolica e tenera. Un messaggio semplice, ma potentissimo, che ha subito acceso l’entusiasmo dei fan: la Pellegrini è in attesa del suo secondo figlio. Anzi, figlia. Dopo la nascita di Matilde, arrivata nel gennaio 2024, l’ex campionessa olimpica e il marito Matteo Giunta si preparano dunque ad accogliere una nuova vita. Un annuncio che racconta un momento di grande serenità personale per Federica, oggi lontana dalle corsie e dai cronometri, ma più che mai protagonista. La frase scelta – “Piovono polpette” – richiama con dolce ironia l’immaginario familiare e quotidiano che la Pellegrini ha costruito negli ultimi anni, mostrando senza filtri la sua nuova dimensione di mamma.

La nuova vita da mamma di Federica Pellegrini

Dai record mondiali alle medaglie olimpiche, fino alla vita privata condivisa con naturalezza: Federica Pellegrini continua a raccontarsi con autenticità. Il post ha raccolto in pochi minuti numerosi like e commenti, tra auguri, cuori e messaggi di affetto da parte di colleghi, sportivi e fan di tutte le età. Se in vasca è stata una pioniera capace di riscrivere la storia del nuoto italiano, oggi Federica vive una fase diversa ma altrettanto intensa. La maternità, più volte raccontata come una sfida nuova e sorprendente, è diventata il suo presente. E ora, con una seconda gravidanza, si apre un nuovo capitolo fatto di attese, emozioni e futuro. Una pioggia d’amore, prima ancora che di polpette.