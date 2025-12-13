“Federica Pellegrini è incinta”, il gossip scatena i social 

Dopo l’inaspettato annuncio della gravidanza di Diletta Leotta , un’altra notizia è pronta ad accendere il gossip sportivo e non solo. Questa volta i riflettori si spostano su una delle icone assolute dello sport italiano: Federica Pellegrini . Secondo quanto scrive il sempre informato Gabriele Parpiglia, la Divina sarebbe di nuovo in dolce attesa. A quasi tre anni dalla nascita di Matilde, aspetterebbe il secondogenito dal marito Matteo Giunta.

Federica Pellegrini incinta del secondo figlio?

La notizia, se confermata, avrebbe del clamoroso anche per il tempismo. La campionessa olimpica, sempre molto riservata sulla propria vita privata, sarebbe infatti già al quinto mese di gravidanza. Una condizione che sarebbe passata inosservata grazie alla sua proverbiale forma fisica: la silhouette atletica e la postura da ex nuotatrice d’élite avrebbero “fregato” anche gli osservatori più attenti, permettendole di vivere questi mesi lontano dalla curiosità mediatica. Federica Pellegrini dovrebbe partorire quindi in primavera, molto probabilmente ad aprile.

Cosa diceva Federica Pellegrini sul secondo figlio

A 37 anni - e nonostante il parto di Matilde sia stato tutt'altro che semplice - Federica Pellegrini non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia. "Un secondo figlio? Si può fare ma ora è presto", aveva detto solo un anno fa. E forse ora quel tempo è arrivato...